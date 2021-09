Finalmente i figli tornano a scuola in presenza e riaprono praticamente tutte le attività sportive. Questo significa avere nuovamente un po’ di tempo da dedicare a noi stessi a livello di coppia. Senza dimenticare che ci sono poi sempre i nonni che scalpitano per ospitare i nipotini. Ecco allora che possiamo finalmente pensare di organizzare una cena romantica, non solo al ristorante ma anche a casa. E, per una cenetta di coppia da ricordare ecco 3 idee straordinarie dei migliori chef. Qualcosa di intrigante, ma senza sconfinare nell’addio alla salute, in linea con i nostri consigli quotidiani di salute e benessere.

Qualche idea alternativa per una cena romantica

Non deve essere per forza una ricorrenza come un anniversario o un compleanno l’occasione per un momento speciale col nostro partner. Anzi, molto spesso organizzare una cena a casa può diventare ancora più romantico che farlo al ristorante. Senza nulla togliere a una categoria che ha già sofferto abbastanza in questi mesi. L’importante, oltre all’atmosfera soft, sicuramente è proporre un menu originale e decisamente stuzzicante. Ovviamente, inutile ricordare che dobbiamo per forza centrare i gusti della persona con cui andremo a cena.

Per una cenetta di coppia da ricordare ecco 3 idee straordinarie dei migliori chef

Seguendo i consigli dei migliori ristoranti, ma mettendoci del nostro, potremmo decisamente puntare per la nostra cena sul pesce e su dei validi abbinamenti con i vini. Ecco allora che potremmo partire con una meravigliosa “tartare” di avocado e salmone. In questo caso porteremo in tavola due alimenti decisamente gustosi, ma anche particolarmente salutari. Benefici per la salute del cuore, dei capelli, della pelle e delle ossa. Cosa che troverà sicuramente d’accordo il pubblico femminile.

Un classico con un tocco di anomalo

Prendiamo un classico della cucina italiana per la nostra cena, nella versione però internazionale: i ravioli col pesce. Potremmo realmente prepararli in casa, magari utilizzando anche qui il salmone affumicato, oppure acquistarli pronti presso la gastronomia di fiducia. Nel caso in cui preparassimo noi stessi la farcitura, non dimentichiamo qualche spezia e qualche erbetta salutare, come potrebbero essere prezzemolo e timo.

Un piatto autunnale perfetto

C’era una volta il piatto che conquistava per eccellenza il nostro partner: il risotto allo champagne. Ma, vogliamo spezzare una lancia a favore dei nostri splendidi vini, e proponiamo allora la versione italiana, ancora più deliziosa. Un risotto col Prosecco DOC se vogliamo rimanere in linea, oppure con l’Amarone se vogliamo stravolgere l’idea, presentando un’alternativa davvero eccezionale per la nostra cena. Non dimentichiamo però di utilizzare un riso di valore, magari veneto o piemontese, e lo scalogno col brodo rigorosamente vegetale per la cottura. Come organizzare una cena tra amici spendendo meno di 10 € è invece l’idea finale per i nostri Lettori.

