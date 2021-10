L’arrivo dell’autunno porta con sé, inevitabilmente, i fastidi del cambio di stagione nell’abbigliamento. Top e T-shirt lasciano spazio a comodi cardigan, bellissimi blazer e caldi cappotti. E, se questi sono i 4 cappotti super alla moda per l’inverno che tutte vorranno avere, arriva prima il momento d’indossare i piumini. Quando ancora il clima non richiede tutto il calore e la comodità di un bel cappotto in cashmere, il piumino è la giusta soluzione.

Pratici, sufficientemente freschi e super chic, ecco 8 irresistibili piumini per sfidare i primi freddi di stagione in modo super cool. Averne uno o più paia è la vera chiave per affrontare questo determinato periodo dell’anno al massimo dello stile.

Quali sono i modelli di piumino più in voga del momento

Il primo modello di tendenza è il piumino in nylon a fantasia astratta. Solitamente la base è chiara e il piumino, particolarmente gonfio e imbottito, è ricco di pennellate di colore. Il modello con cappuccio è particolarmente grazioso in abbinamento a un vestito a collo alto e stivali alti.

In armadio non può mancare un piumino lungo in velluto e a coste. Questo modello ha solitamente un ripieno di piume e un tessuto idrorepellente all’acqua. La comodità di questo modello sposa bene outfit confortevoli come l’abbinamento tra tuta e stivali bassi in ecopelle.

Per chi cerca un modello particolare

Il terzo modello è un cappotto sempre lungo, ma satinato e liscio. Il colore è quasi iridescente e regala gradevoli riflessi sotto la luce. È preferibile optare per modelli dal taglio maschile o con vestibilità oversize.

Nelle giornate più calde è perfetta anche la giacca trapuntata, un modello a metà tra un piumino leggerissimo e un blazer. Per renderlo più particolare è possibile realizzare un contrasto con gli anfibi.

Gli altri degli 8 irresistibili piumini per sfidare i primi freddi di stagione in modo super cool

Anche il gilet di piumino ricamato è un modello da considerare. Ovviamente sotto occorrerà indossare abiti caldi in lana o velluto. In alternativa, pochi lo conoscono ma è questo il tessuto più chic che molti scambiano per velluto.

Altri due modelli sono il piumino effetto metallo e il piumino modello parka. Il primo è appena lucido e rigido, il secondo è avvitato proprio come un parka.

E non può mancare il piumino in lana a motivo pied-de-poule, che ricorda quasi un motivo scozzese, ma dal sapore più vintage.