Quando si parla di pulizia, spesso dimentichiamo oggetti, accessori e parti della casa. Un esempio classico è questa zona insidiosa e nascosta della casa a cui di solito non ci si pensa. Ed ancora, quest’oggetto che non pensiamo mai a pulire e disinfettare ma è pieno di germi e lo usiamo tutti i giorni.

Pensando all’abbigliamento, si presta grande attenzione anche alla pulizia delle scarpe. Tuttavia, molti però dimenticano di pulire i lacci delle scarpe. Ed è un grosso errore. A ben pensarci, proprio per la loro posizione, ovvero quasi a diretto contatto col terreno, le stringhe tendono a raccogliere e trattenere terra, polvere, fango, residui d’erba o altro. La cosa si aggrava quando, inavvertitamente, i lacci si sciolgono e per un po’ di tempo camminiamo con le stringhe slacciate.

Il fatto è che, lacci sporchi e rovinati rendono poco gradevole anche le scarpe più belle e pulite. La soluzione più pratica sarebbe acquistare lacci nuovi. Non costano tanto, ma è difficile trovare in commercio lacci esattamente identici a quelli venduti insieme alla scarpe originali. È bene quindi conservarli al meglio lavandoli quando necessario.

Vediamo allora come fare.

I lacci delle scarpe torneranno come nuovi grazie a questi preziosi segreti delle nonne

Le sneackers sono il caso più semplice. Possiamo infatti lavare questo tipo di calzatura, con stringhe attaccate, direttamente in lavatrice.

L’importante è evitare temperature troppo elevate (max 40 gradi). Alcuni modelli di scarpa hanno lacci di qualità: in lino, raso o alcantara.

In questo caso è meglio preferire il lavaggio a mano, molto più delicato. Ecco come fare: in una bacinella d’acqua tiepida, mettere i lacci a mollo con un sapone neutro delicato. Dopo 30 minuti circa, strofinare i lacci aiutandosi con un vecchio spazzolino da denti a setole morbide. Usare un gesto sempre molto delicato e non troppo energico.

Per una soluzione totalmente naturale, al posto del detersivo, è consigliato il bicarbonato di sodio. Noto per il suo potere igienizzante, il bicarbonato ravviverà anche i lacci colorati.

Per chi non sa rinunciare alla lavatrice

Seppure non particolarmente indicato, è comunque possibile pulire i lacci delle scarpe in materiali delicati in lavatrice. L’importante è applicare specifiche accortezze. Mai inserire i lacci direttamente nel cestello della lavatrice, ma raggrupparli a formare una sorta di piccolo gomitolo. Sistemare quindi i lacci in un sacchettino di tela, in una rete oppure, molto più semplicemente, in una federa. Così facendo, i lacci non si “perderanno” col resto del bucato e, riparati all’interno del sacchettino o della federa, subiranno un trattamento meno aggressivo e diretto.

Ed ecco qui: i lacci delle scarpe torneranno come nuovi grazie a questi preziosi segreti delle nonne.

I lacci delle scarpe vanno fatti asciugare all’aria aperta. Prima di reinserirli nelle relative scarpe, controllare che siano asciutti completamente per evitare la formazione di muffa.

