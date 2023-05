Accordo fatto, o quasi fatto sul tetto del debito pubblico americano. Non poteva essere atrimenti. Così è stato negli anni passati e così sarà. E questo, che è il terzo anno del ciclo presidenziale, e l’anno prossimo si voterà, non c’è interesse di nessuno di arrivare a una frizione non solo fra le forze politiche, ma soprattutto con lo stesso elettorato. Biden vuole essere rieletto, dall’altra parte scalpitano per vincere le presidenziali. Quali sono i rischi dei mercati fino ad agosto?

Le paure

I mercati da gennaio del 2022 a quasi tutto dicembre hanno subito forti perdite. Wall Street nel mese di marzo di quest’anno ha segnato nuovi minimi rispetto al 2022. Cosa ha portato a questo ribasso? Prima la paura dell’inflazione in forte salita, poi la guerra in Ucraina, successivamente i rialzi dei tassi, e poi la paura di una recessione economica. Allo stato dei fatti, tutti i timori si sono rivevati al momento infondati. Anzi, la crescita economica sembra ben bilanciarsi con gli attuali tassi di interesse, e la curva dei rendimenti inclinata negativamente a cui molti guardavano, sembra essersi rivelata un falso segnale.

A favore di un rialzo pluriennale come più volte abbiamo spiegato su queste pagine, le probabilità che vengono dagli studi statistici effettuati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Torniamo al breve termine.

Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività, e in contesti similari la giornata di contrattazione per gli altri listini internazionali è risultata interlocutoria.

Quali sono i rischi dei mercati fino ad agosto? I livelli da monitorare

Alle ore 11:54 della giornata di contrattazione del 29 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.024

Eurostoxx Future

4.338

Ftse Mib Future

26.620

S&P500

4.205,45 (alla chiusura del 26 maggio)

Un nuovo segnale ribassista verrebbe da una chiusura giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.700

S&P500

4.109.

A parer nostro il rialzo dovrebbe continuare.

Lettura consigliata

Se possiedi una di queste 6 penne sei ricco. Controlla questo particolare che vale oro