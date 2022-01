Indossare un abbigliamento caldo e pesante non significa dover rinunciare alla bellezza. Le rigide temperature di questi ultimissimi giorni impongono l’utilizzo d’indumenti che scaldano il corpo e lo avvolgono come in un abbraccio. Stilisti e Brand di tutti i tipi non trascurano questo fattore essenziale e offrono validissime soluzioni nelle loro collezioni invernali.

Quindi, ecco almeno 6 eleganti outfit con cui vestirsi per non avere freddo anche con la gonna in inverno e con temperature rigide. Certo, inutile ribadire l’importanza della scelta del materiale. Esistono tessuti caldi per essere attraenti praticamente a ogni età e che abbracciano un po’ tutti gli stili di abbigliamento.

Un’alternativa al solito cappotto

Il cappotto di panno è certamente un capo caldo e raffinato, ma davvero molto comune e richiesto. Per questo motivo, esistono tante valide alternative di soprabito.

Fra questi, la giacca in nylon stampata, foderata con peluche. Si tratta di un giubbotto avvitato, impermeabile e decorato sapientemente, ricoperto di pelliccia nella porzione che circonda viso e collo. Il consiglio è di prediligere l’unione con jeans e stivaletti bassi.

Per le serate importanti

Una delle occasioni in cui vestire caldi ma belli risulta complicato sono le grandi serate trascorse fuori casa. Eppure, abiti trapuntati come quelli proposti dal Brand H&M, per esempio, sono caldi e pure accessibili a ogni tasca. Inoltre, sono perfetti anche con i tacchi.

Attenzione agli accessori

Se l’obiettivo è vestire caldi tutti pensano immediatamente a cappotti, maglie e pantaloni. Eppure, anche gli accessori hanno un’importanza quando si tratta di non patire i freddi di stagione.

Le muffole, ad esempio, sono di nappa e hanno l’interno in lana. I particolari decori realizzati a mano e le tinte tenui sono gli ingredienti segreti per mani calde e alla moda.

Per la testa, invece, nulla di meglio del cappello imbottito e trapuntato, normalmente color avorio e perfetto per il giorno.

Gli ultimi dei 6 eleganti outfit con cui vestirsi per non avere freddo anche con la gonna in inverno

Non può mancare, dunque, anche una gonna calda. Nello specifico, si tratta della minigonna in nylon lucido, con spacchi laterali e imbottita di piume. Nella colorazione nera, questa gonna è il vero elemento rock del look, perfetto in abbinamento a stivali al ginocchio e dolcevita chiaro.

E, per finire, bisogna avere in armadio almeno una borsa in matelassé e pelle sintetica, con doppia tracolla. Questo modello è davvero raffinatissimo ed elegante. Il consiglio è di comprarlo in colorazione chiara per abbinarlo a qualunque outfit invernale.

