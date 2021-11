Il primo mese dell’autunno è già volato via e si prepara a lasciare il testimone alla stagione invernale. L’inverno richiede l’utilizzo di capi più pesanti e di caldi cappotti o maglioni morbidissimi come questi 5 su cui vale la pena investire immediatamente.

Usare tessuti più pesanti non significa, però, dover rinunciare a brillare in bellissimi abbinamenti appariscenti. Lo dimostrano anche questi 7 outfit laminati da scoprire subito perché sono la vera novità dell’inverno 2021 2022. Ecco cos’è l’effetto laminato e come sfoggiarlo nei propri beauty look puntando sui capi giusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Colori e tessuti di tendenza nel prossimo inverno

La moda attuale mostra una certa sensibilità nella scelta di tessuti e cromie. Specie durante l’inverno, la sensazione di sentirsi coccolate in un abbraccio da tessuti particolarmente confortevoli è impagabile.

Non solo bisogna prediligere una certa sofficità dei materiali al tatto, ma anche preferire nuance calde e intense. Per tale motivo questa borsa morbidissima al tatto e color castagna si attesta la vera regina dell’autunno.

Un’altra lavorazione che ha attirato l’attenzione di numerosi stilisti è anche l’effetto laminato. Si tratta di un materiale brillante, che è possibile trovare in color oro, argento o bronzo. Da questi 3 colori principali partono tutta una serie di nuance secondarie e altrettanto incantevoli, come il rose gold o il color champagne.

Ma quali sono i capi metallizzati che vale la pena accaparrarsi per l’inverno, anche considerati i vicinissimi saldi di novembre?

Gli incredibili 7 outfit laminati da scoprire subito perché sono la vera novità dell’inverno 2021 2022

Si tratta di 7 capi talmente interessanti da costituire di per sé un outfit completo, fra i quali:

il piumino laminato con pelliccia sul cappuccio. Si tratta di un modello lungo fino alla coscia e stretto in vita, che delinea magnificamente la silhouette;

la tracolla metallica color oro o argento con catena. Il resto del look dovrà essere semplice e possibilmente tinta unita;

pantaloni aderenti laminati, perfetti tanto a 20 che a 50 anni proprio come questo modello altrettanto comodissimo che impazza tra le donne;

il metallic bomber corto, perfetto sia con gli stivali che con le sneakers;

il completo sportivo in laminato, per distinguersi anche in palestra;

la giacca metallizzata con cerniera, nella versione reversibile;

i tronchetti laminati con tacco largo e comodo;

il long dress metallizzato per le sere più importanti.

Di sicuro, chi sceglie uno di questi outfit difficilmente riuscirà a non attirare l’attenzione. Oltretutto, poi, questi capi vanno benissimo anche per le donne più adulte che proprio non vogliono saperne di rinunciare allo stile.