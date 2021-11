Ci sono diversi oggetti nella nostra casa che molti di noi considerano inutili. Infatti, quando abbiamo un contenitore, una bottiglia, degli scarti in cucina o un vecchio capo d’abbigliamento, lo consideriamo come spazzatura. E tantissime persone tendono a gettare via tutti questi oggetti, credendo di non poterli più utilizzare. Ma in realtà le cose non stanno esattamente così. Infatti, ci sono diversi modi in cui potremmo riciclare elementi nel nostro appartamento. Basterà raccogliere qualche idea e metterci un po’ di impegno per dar vita a delle creazioni davvero utili e interessanti che potrebbero sorprenderci.

Praticamente nessuno butterà più le bottiglie di vino finite sapendo quanto possono essere utili per la nostra casa

Del riciclo creativo avevamo già parlato in passato. Infatti, si tratta di un argomento così importante che è impossibile trattarlo in brevi termini. Gli oggetti da riutilizzare nella nostra casa sono così tanti, che la lista si allarga sempre di più. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato come riutilizzare i contenitori di pasta ormai vuoti. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato dei modi davvero geniali per riusare dei vecchi materassi che ormai consideravamo spazzatura. Oggi continuiamo su questa linea, concentrandoci però sul riciclo delle vecchie bottiglie di vino che potrebbero sorprenderci.

Ecco come riutilizzarle in modo geniale e creativo

Molti di noi amano avere in casa un po’ di vino per berne un bicchiere a cena, mentre ci si gode il meritato riposo dopo una lunga giornata di lavoro. Ma, come sappiamo, arriva un momento in cui consumiamo anche l’ultima goccia, ritrovandoci in mano con la bottiglia vuota. In questo caso, molti tendono ad aprire la pattumiera, proprio per gettare al suo interno il contenitore di vetro. Prima di compiere questa azione, però, riflettiamo. Quella bottiglia potrebbe essere riciclata in un modo davvero interessante. Infatti, potrebbe diventare un pezzo d’arredo più unico che raro. Servirà tagliarla per ottenere l’oggetto di cui stiamo parlando. Molti preferiscono farlo a casa ma, in questo caso, per la sicurezza di tutti, noi consigliamo di andare da un esperto del settore.

Dovremo semplicemente chiedergli di tagliare la nostra bottiglia a metà e di levigarla in modo tale da non permettere al vetro di essere tagliente. Una volta recuperata la bottiglia, potremo riempirla di ghiaia e ciottoli e potremo inserire al suo interno ogni genere di decorazione, adatto all’arredamento della nostra casa. Foto, souvenir, conchiglie, piante finte. Qualsiasi cosa ci verrà in mente sarà perfetta per la nostra bottiglia. Perciò, potremmo dire che ora è certo. Praticamente nessuno butterà più le bottiglie di vino finite sapendo quanto possono essere utili per la nostra casa!

