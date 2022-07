Il cane, si sa, è portato a mostrarti il suo affetto in una maniera fin troppo evidente. Pende dalle nostre labbra, dai nostri comportamenti e ci trasmette il suo amore in maniera fin troppo chiara. Del resto, se uno viene considerato il miglior amico dell’uomo, un motivo ci sarà

Chi, invece, ha un gatto in casa, potrebbe avere qualche dubbio in più perché potrebbe equivocare i suoi modi di fare. Ad esempio, quando si lecca frequentemente la coda potrebbe non essere per igiene, ma un campanello d’allarme. Capita, poi, che lo stesso micio abbia comportamenti differenti con i vari componenti della famiglia.

Alcuni loro comportamenti che a noi possono sembrare strani nascondono, invece, delle dichiarazioni di amore

Può succedere che, al mattino, vada a salutare un componente della famiglia, strofinandosi intorno alle sue gambe, e ignori l’altro. O che, a un saluto, miagoli in risposta alla moglie e ignori il marito. Insomma, sono piccoli segnali, ma significativi.

Però, ci sono 7 modi per capire se un gatto ci ama realmente e ci ha scelto come padrone, grazie a dei suoi comportamenti che sono inequivocabili. In assenza dei quali, potrebbe essere un problema il nostro rapporto con lui.

Potrebbe capitare che il micio decida, con le sue zampe, di farci una sorta di massaggino. Questo, lo eredita dalla mamma e se lo fa su di noi è uno dei suoi segnali più importanti per dimostrarci che ci ama.

Secondo suo comportamento, che a noi potrebbe sembrare casuale, ma non lo è. Quando il gatto si sdraia vicino a noi, lo fa per dimostrarci il suo amore, a maggior ragione se dovesse addormentarsi sul nostro petto.

Non solo è un segno di fiducia, ma ascoltare il nostro cuore è per lui un modo per avere sicurezza, esattamente come faceva mamma gatta.

7 modi per capire se un gatto ci ama realmente e ci ha scelto come padrone

Il cosiddetto valzer, cioè quando continua a venire a strusciarsi sulle nostre gambe, passando dentro e fuori, non lascia dubbi a riguardo sul suo amore.

Anche quando ci dà una sorta di testata, non è per cattiveria, ma un segno di affetto verso di noi. Un quinto segnale del suo amore è quando ci mostra la pancia. Si fida talmente tanto che è disposto a farsi accarezzare in un punto per lui molto sensibile. Sta, logicamente, a noi non sprecare questo dono, esagerando.

Può anche capitare che il nostro gattino ci porti dei regalini, di solito animaletti cacciati, mettendoli ai nostri piedi. Non è per dispetto, ma anzi un segno di amore per dimostrare il suo affetto. Dobbiamo ringraziarlo.

E, da ultimo, quando ci fa l’occhiolino, ovvero chiude gli occhi nella nostra direzione è perché si fida completamente di noi. Se il nostro gatto fa una o più di queste cose, allora ci ama davvero.

Approfondimento

Ecco il motivo che spinge il nostro gatto a morderci i capelli