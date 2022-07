Il bucato è per noi un’incombenza quasi quotidiana. Quasi ogni giorno, infatti, siamo alle prese con il lavaggio di indumenti nostri o dei nostri figli. Ma non solo. Periodicamente dobbiamo anche occuparci di lavare tessili, come ad esempio le lenzuola del nostro letto. E dobbiamo stare molto attenti a farlo. Il lavaggio di indumenti e tessili può infatti sottostare a regole diverse. Questo in termini di modalità, di cicli, di uso di prodotti detergenti e di impostazione di temperature.

Ad esempio, molti potrebbero avere dei dubbi sul giusto ciclo di lavaggio per quelle che riguarda, in particolare, le lenzuola in flanella.

In flanella

È questa la temperatura ideale da utilizzare per questo tipo di tessuto. Le lenzuola in flanella sono caratterizzate da un tessuto particolarmente morbido e leggero ma, al contempo, caldo. La flanella può originare dal cotone o dalla lana e come tessuto è molto resistente. La sua particolarità risiede in un aspetto che ricorda una sottile peluria. Può quindi non essere facile da lavare, soprattutto a causa di questa peluria, che con un lavaggio sbagliato può rovinarsi. Oppure indurirsi e diventare molto fastidiosa quando a contatto con la pelle. Così lo sfregamento del lenzuolo sulla pelle potrebbe dare origini a irritazioni cutanee. È bene quindi conoscere le regole per il lavaggio dei tessuti in flanella.

È questa la temperatura ideale per lavare le lenzuola in flanella matrimoniali, singole e a una piazza e mezza

Possiamo lavare le lenzuola in flanella matrimoniali, singole o a una piazza e mezza senza rovinarle. E possiamo farlo principalmente conoscendo il giusto grado di temperatura da impostare per il lavaggio in lavatrice. Questa infatti è la prima cosa fondamentale da fare per non commettere errori. Per la flanella, si dovrà impostare un valore sui 30° se priva di macchie e sui 40° se con tracce di sporco.

Dovremo inoltre evitare troppi giri di centrifuga e usare un detergente per capi delicati. Data la particolarità della peluria sul tessuto, sarebbe inoltre consigliabile utilizzare anche una buona dose di ammorbidente.

Procedendo in questo modo, riusciremo a preservare la flanella e a ottenerla morbida dopo il lavaggio in lavatrice. Sarà inoltre necessario stenderla subito al termine del ciclo. Questo per evitare il ristagno di acqua nell’oblò e la formazione di muffe e cattivi odori.

