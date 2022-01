Anche il mondo felino è ricco di sorprese. Conoscere la psicologia dei gatti può aiutarci a migliorare il nostro rapporto con loro, senza rischiare di male intendere certi atteggiamenti nei confronti dei padroni. Gatti che, nonostante le credenze comuni, la scienza ha dimostrato essere fedeli ai loro proprietari.

Chi ha un gatto in casa, forse, è convinto che l’animale sia opportunista, freddo, anche distaccato e poco sensibile rispetto agli umori del padrone di casa. Il termine di confronto è sempre il cane, considerato l’amico a quattro zampe più fedele all’uomo. Uno studio pubblicato su Current Biology rivela che i gatti, come i cani, hanno capacità cognitive e possono affezionarsi a chi li tratta bene. Una dote, questa, che alcuni ancora sottostimano. Eppure, lo studio rivela che i gatti possono vivere in uno stato di dipendenza con un essere umano. Manifestando un comportamento di attaccamento stabile e duraturo, fino a quando saranno adulti. Al di là dello studio, chi vive in casa con un felino deve imparare a conoscerlo e a decodificarne il linguaggio. Un passo importante proprio per iniziare una relazione felice con il nostro amico fedele a quattro zampe, sempre misterioso e sornione.

Ecco il motivo che spinge il nostro gatto a morderci i capelli

Avremo avuto occasione di vedere come i gatti siano soliti leccarsi tra di loro. In sostanza, si puliscono reciprocamente. Il comportamento viene definito allogrooming ed è un modo per consolidare i legami e affermare delle gerarchie all’interno del loro gruppo. Capita tra fratelli e anche con i genitori. Si tratta di momenti che allentano anche le tensioni e creano intimità. Partendo dal significato di questa loro attività comune, possiamo comprendere la ragione che lo porta a leccarci la testa. E non è certo per darci fastidio.

Come instaurare un ottimo tra rapporto tra noi e il nostro micio

Non c’è dubbio: i gatti amano leccarsi e capita, spesso, che mordano o lecchino la nostra capigliatura. Quando stiamo sul divano a vedere la televisione, possono arrivare da dietro e, con la dolcezza che li contraddistingue, iniziare a morderci la chioma. Qualcuno potrebbe sorprendersi. Senza capire il reale motivo per il quale l’amico si comporti in questo modo. Potrebbe, addirittura, anche reagire, cacciandolo malamente. Ebbene, consideriamoci fortunati, perché significa che il nostro micio è a suo pieno agio in nostra compagnia e ha deciso di dircelo. Quando il gatto morde i nostri capelli, significa che si sente tranquillo e vorrebbe essere coccolato. Di certo, la sua vera intenzione non è quella di infastidirci. Piuttosto, è un modo per riconoscerci come membri della sua famiglia. Ecco il motivo che spinge il nostro gatto a compiere un gesto d’affetto verso di noi: si tratta di un complimento.