Le spiagge ad agosto sono sempre super affollate? Visita queste 2 spiagge meravigliose e poco conosciute del Salento

Mille sfumature di azzurro in queste due calette salentine poco turistiche, in cui pace e relax sono le parole d’ordine.

Quando si dice “Salento e son contento” si dice una grande verità. Arrivare in Salento equivale a scoprire una delle zone più belle d’Italia, in cui addirittura si incontrano due mari. La vacanza in Salento dovrebbe essere d’obbligo almeno una volta nella vita, perché questo territorio comprende troppe bellezze. Un mare azzurro come pochi, ricco di sfumature dal verde smeraldo al blu, calette nascoste e centri storici dal grandissimo valore artistico e culturale. Oltretutto adesso ci sono tantissimi sconti per arrivare in Salento, soprattutto in treno.

Il Salento è stato molto rivalutato, soprattutto negli ultimi anni, tant’è che anche Vip del calibro di Helen Mirren hanno deciso di acquistarvici casa. Essendo una meta turistica così ambita, il tacco d’Italia è diventato un obiettivo vacanziero per tantissimi turisti. D’estate, in particolare, le spiagge vengono prese d’assalto e rilassarsi in viaggio diventa a volte complicato.

Le spiagge ad agosto sono sempre super affollate? Ti consigliamo di visitare queste due località tranquille vicino Castro e Santa Cesarea Terme

Il Salento conta circa 300 km di costa, la cui superficie è perfetta per accontentare i gusti di qualsiasi turista. Ci sono le spiagge sabbiose, ma anche quelle costituite da ghiaia e pietrisco, fino a quelle fatte solo di scogli.

Di fatto, però, quando si parla di spiagge salentine, si parla sempre e solo delle più famose. Per capirci, la spiaggia di Pescoluse, o quella delle Maldive del Salento, sono tra quelle che tutti i turisti inseriscono nella propria lista.

Non le solite spiagge, ma veri e propri paesaggi da cartolina

Il punto, però, è che esistono tante altre spiagge, davvero bellissime, e che hanno ancora un grande vantaggio. Essendo meno conosciute di quelle più famose, sono ancora poco turistiche, quindi tendenzialmente meno affollate di altre. La baia di Porto Miggiano, ad esempio, è una di queste.

Le spiagge ad agosto sono sempre super affollate e la cosa ti infastidisce? Raggiungi questa caletta dal mare turchese e vivrai qualche ora in un luogo che sembra fuori dal tempo. La suddetta spiaggia si trova nei dintorni di Santa Cesarea Terme, località molto rinomata anche per le sue terme. A Porto Miggiano troveremo una natura selvatica, abbinata ad una sabbia fine, morbida e dorata. La particolarità di questa spiaggia è costituita dai 100 scalini che bisognerà percorrere prima di arrivarci e da cui prende il nome con cui è conosciuta.

Mare da favola e comfort assicurati

Durante il nostro tour salentino non potremo perderci la Cala dell’Acquaviva, nei pressi di Castro Marina. Si tratta di una vera e propria caletta, circondata da imponenti scogliere che ricordano tanto quelle dei fiordi norvegesi.

Qui troveremo un bar e alcune piccole “terrazze”, su cui potremo sdraiarci e rilassarci. Essendo una baia piccola, però, consigliamo di evitare gli orari di punta durante l’alta stagione.