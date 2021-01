Le persone anziane soprattutto se vivono da sole, hanno certamente bisogno di una visita frequente sia per compagnia ma anche per rendersi conto che tutto vada bene. Ci sono alcune cose che le persone di una certa età trascurano o comportamenti che è meglio abbandonare. Ecco allora 7 cose importanti da sapere quando in casa ci sono delle persone anziane.

Bere è importante

Il nostro corpo è costituito del 60% di acqua. A regolare la quantità d’acqua nell’organismo ci pensano i reni, che monitorano anche il sangue. Se il volume del sangue si riduce del 10% allora scatta il desiderio di sete. Bevendo si reintegra il liquido e il volume del sangue ritorna ai valori normali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La quantità di acqua consigliata al giorno è di 2 litri. In essa bisogna considerare anche l’acqua che si introduce bevendo bibite, succhi di frutta, mangiando piatti brodosi ecc.

Mentre le persone in genere avvertono la necessità di bere e possono anche integrare volontariamente l’acqua, ciò non avviene per gli anziani, che possono tranquillamente entrare in uno stato di disidratazione senza sentire la necessità di bere. Per questo motivo bisognerebbe monitorare la quantità d’acqua che bevono, soprattutto se non sono completamente autonomi.

Attenzione alle stufe

Alle persone anziane piace stare accanto ad una stufa, soprattutto durante le giornate più fredde. A causa della mancanza di movimento gli anziani sentono più freddo e accendono volentieri i termosifoni o una stufa. La stufa brucia l’ossigeno ed è facile che ci si possa addormentare accanto ad esse con i pericoli conseguenti. Se poi la stufa è a gas, la mancanza d’ossigeno innesca la produzione di monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e pericoloso.

Far arieggiare è una delle 7 cose importanti da sapere quando in casa ci sono delle persone anziane

Ogni volta che ci si alza al mattino bisognerebbe far arieggiare la stanza da letto per qualche minuto. Questo permette il ricambio d’aria, ma anche di far uscire l’umidità accumulata durante la notte, a causa del vapore acqueo emesso dalla nostra respirazione. È buona regola far arieggiare la casa 3 volte al giorno per qualche minuto.

La temperatura ideale nell’abitazione è quella fra i 18 e i 22 gradi. Il tasso di umidità fra il 40 e il 60%. È importante non creare sbalzi di temperatura che possono indebolire il sistema immunitario.

Asciugare i panni in casa

Meglio evitare di far asciugare i panni in casa. Infatti si rischia di aumentare l’umidità dell’aria favorendo la presenza dell’Aspergillus fumigatus, un fungo che può creare problemi a chi ha polmoni deboli o una salute non al massimo come nel caso degli anziani.

La cena

La cena deve essere leggera per non appesantire il sonno e consumata 2 ore prima di andare a dormire. Si evita così che lo stomaco lavori durante il sonno, cosa che genera al mattino stanchezza e mal di testa.

Il sonno

Tra le 7 cose importanti da sapere quando in casa ci sono delle persone anziane c’è anche il sonno.

Secondo alcuni studi c’è un gruppo di ore che bisogna assolutamente rispettare e nelle quali bisogna dormire. Sono queste le ore che danno al corpo il miglior riposo. Bisogna cominciare a dormire alle 10 e assicurarsi il sonno almeno fino alle 2 del mattino.

Altra abitudine da eliminare è di guardare la televisione prima di dormire. La luce blu prodotta dagli schermi televisivi (come pure da smartphone e tablet) può ritardare la produzione di melatonina, che è l’ormone del sonno. Questo inganno che avviene alle spese del nostro orologio interno, crea poi spossatezza e mancanza di freschezza mentale.

Una pomata antidolorifica

Le persone anziane vanno spesso soggette a dolori articolari dovuti al freddo, alle artriti e alle artrosi. Una pomata antidolorifica da tenere sempre a portata di mano, sarebbe utile per quei dolori che sorgono senza preavviso.

Seguendo questi pochi consigli, la vita potrebbe presentarsi più sorridente. Abbiamo presentato 7 cose importanti da sapere quando in casa ci sono delle persone anziane.