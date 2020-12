Varie sono le abitudini su come passare la sera e quando andare a dormire. Negli ultimi anni, gli orari per andare a letto si sono sempre più allungati e non sono pochi coloro che a dormire vanno tardi, anche dopo la mezzanotte. Per dissipare ogni dubbio, arriva in aiuto l’incredibile scoperta che ci dice in quali ore è necessario dormire per risvegliarsi in forma al mattino.

Le ore di sonno

Quante devono essere le ore di sonno per ben risvegliarsi? Ebbene gli esperti dicono 8 in media. Ma a quanto pare non basta conoscere solo quante ore di sonno bisogna dormire per notte. Secondo alcune osservazioni sembra che anche l’orario in cui si va a dormire conti molto.

Il sonno non è tutto uguale

Se non ci fossero delle ricerche non sapremmo mai che cosa succede mentre stiamo dormendo. Queste ci dicono che il sonno non è tutto uguale durante la notte ma piuttosto si divide in cicli. Ogni ciclo di sonno dura all’incirca un’ora e mezzo. All’interno di questo tempo si passa dal sonno profondo a quello più leggero detto sonno REM.

Quando c’è il sonno migliore?

Ci si potrebbe chiedere qual è il periodo della notte in cui il corpo riposa meglio e può trarne i più grandi benefici. Ebbene le ricerche hanno messo in evidenza che il sonno migliore avviene proprio fra le 22.00 e le 2.00 del mattino. È proprio in questo lasso di tempo che il corpo dorme più profondamente e ristora meglio tutto il corpo.

Forma fisica e mentale

Andare a dormire prima delle 10 di sera permette alla mente di eliminare meglio i pensieri negativi accumulati nella giornata, per risvegliarsi più freschi non solo fisicamente ma anche più sereni mentalmente.

C’è anche un’altra ricerca che conferma e allarga questa idea. In effetti, le persone che dormono il giusto numero di ore, sono più felici e affrontano la vita con maggior serenità. Al contrario dormire poco rende meno capaci di gestire al meglio le differenti emozioni della giornata. Inoltre è anche più difficile accorgersi della piccola tristezza o della felicità degli altri, divenendo meno sensibili alle emozioni altrui.

L’incredibile scoperta che ci dice in quali ore è necessario dormire per risvegliarsi in forma al mattino

Le persone che garantiscono un buon sonno fra le 20.00 e le 2.00, sono quelle che stanno meglio in salute, perché durante questo sonno il corpo si sta riparando e sta anche eliminando le tossine di cui si è fatto carico durante la giornata. Anche il sistema immunitario ne trae i suoi benefici, mentre chi non dorme abbastanza in questo lasso di tempo ha un sistema immunitario più debole.

Va da sé che quando ci si mette a letto non si deve aver terminato da poco una lauta cena, ma lo stomaco deve essere piuttosto vuoto, per dare agio al corpo di dormire bene.