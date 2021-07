Il suo nome è legato a uno degli eroi più valorosi e famosi della mitologia greca: Achille. E come spesso accade per i rimedi usati da secoli e testati direttamente dalla scienza popolare prima e da quella ufficiale poi, il nome è una garanzia. Vedremo i 7 benefici efficaci di questa eccezionale pianta semi sconosciuta custode della pressione sanguigna ma non solo.

La più antica delle sue proprietà

Tra le sue 7 virtù benefiche, quelle più antiche, a cui questa pianta deve la sua fama e il suo nome, ci sono quella cicatrizzante e lenitiva dei dolori muscolari. Grazie, infatti ai suoi flavonoidi e ai tannini, sostanze che ben conosciamo essere alleate del nostro organismo, l’achillea è riconosciuta come cicatrizzante naturale. Ancora oggi, infatti è usata per curare piccole ferite, lesioni e ferite della pelle. Ma non solo perché il suo olio essenziale è molto valido per contrastare i dolori addominali, i crampi e addirittura i dolori mestruali femminili. Dato che il mito di Achille era quello di essere praticamente immortale e guarire dalle ferite di guerra ecco il perché del suo nome.

7 benefici efficaci di questa eccezionale pianta semi sconosciuta custode della pressione sanguigna

Andando ad agire soprattutto con i flavonoidi sul sistema ormonale e sulla circolazione, l’achillea è consigliata anche per curare naturalmente le emorroidi. Che ben sappiamo essere delle sacche di sangue e quindi legata a questa azione sulla circolazione sanguigna, c’è anche il beneficio sulla pressione. Questa virtù permette quindi di mantenere controllata la pressione sanguigna, evitandone i suoi pericolosi sbalzi.

Come assumere l’achillea in casi di emorroidi e ferite

Un grande vantaggio di questo rimedio naturale è quello di poter essere usato sia come uso interno che come uso esterno. Il primo è il classico metodo della tisana con una tazza d’acqua e un cucchiaio di fiori essiccati. Consigliamo un paio di tazze di decotto lontane dai pasti.

Il sistema esterno prevede invece di utilizzare degli impacchi con dei fazzoletti di cotone puliti o in alternativa delle garze sterili da applicare direttamente sulle ferite o sulle emorroidi.

