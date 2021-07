Livelli troppo alti di zucchero e grassi nella circolazione del sangue sono il peggior nemico contro cui molti lottano già prima dei 40 anni. Purtroppo un eccesso di calorie determina l’innalzamento della glicemia soprattutto in chi non ha uno stile di vita sedentario. Si assiste così alla trasformazione degli zuccheri in acidi grassi che si depositano sulle pareti delle arterie ostacolando la corretta ossigenazione degli organi. Il rischio di infarto e ictus aumenta in misura esponenziale se alla dislipidemia si aggiungono disturbi cronici come diabete, obesità e ipertensione. Non a caso, “Ecco i valori del colesterolo cattivo LDL da non superare soprattutto con diabete, ipertensione e cardiopatie”.

Se le analisi del sangue hanno rivelati una concentrazione fin troppo alta di lipidi si può ridurre il rischio cardiovascolare con una corretta alimentazione. Ed è sicuramente incredibile di quanto scendono trigliceridi e colesterolo con i 5 migliori cibi per cuore e cervello eliminando alcuni alimenti killer. Se quotidianamente si interviene con una dieta equilibrata e sana si possono abbassare i livelli del 10% o del 15%. Oltre ad un regime alimentare corretto bisogna saper interpretare anche alcuni disturbi lievi che emergono già nei soggetti con più di 40 anni. Gli Esperti raccomandano di non abbassare la guardia perché “Questi 3 sintomi a 50 anni svelano che il colesterolo cattivo è alto”.

Chi desidera riportare i valori di trigliceridi e colesterolo nei parametri normali deve portare a tavola 5 particolari tipi di cibo. I primi alimenti che non devono assolutamente mancare nei pasti principali sono quelli che contengono fibre alimentari. Esse sono presenti per lo più in frutta, verdura, legumi e cereali integrali. A questi si aggiungono i cibi particolarmente ricchi di acidi grassi polinsaturi omega-3 che è facile reperire in pesce, noci, oli di soia e lino. Nel terzo gruppo di alimenti da privilegiare rientrano gli alimenti con omega-6 come nocciole, pistacchi, semi di zucca e di girasole ecc. Altrettanto importanti per la riduzione di trigliceridi e colesterolo LDL sono gli acidi grassi omega-9 presenti nell’olio extravergine di oliva.

Infine chi soffre di ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia dovrebbe consumare per lo più alimenti che contengono steroli e stanoli vegetali. In ogni caso si consiglia di diffidare di opinioni comuni e credenze popolari perché spesso si commettono errori e si arrecano ulteriori danni alla salute. Ad esempio non tutti sanno che “Non sono le uova ma questi 5 cibi e bevande a fra aumentare colesterolo e trigliceridi”. Per cui sarebbe opportuno affidarsi ai suggerimenti e ai consigli nutrizionali di personale specializzato ed esperto in scienza dell’alimentazione.