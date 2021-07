Molti di noi non possono rinunciare ad insaporire i piatti che preparano, per renderli più appetitosi. Ecco allora che aggiungiamo spesso quel pizzico in più di sale per donargli gusto. Ogni tanto non fa male, ma esagerare con le dosi è a dir poco deleterio.

Tutti probabilmente sapremo che per vari motivi il sale in eccesso causa non pochi problemi di salute. Per questo dovremmo seguire il consiglio del medico e limitarlo il più possibile. Purtroppo, però, ancora oggi sembra che gli italiani esagerino con le dosi giornaliere consigliate.

Per esempio, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) suggerisce di non superare i 5 grammi di sale al giorno. Il problema è che non bisogna prendere in considerazione solamente quello che aggiungiamo noi nei piatti, ma anche quello già presente negli alimenti che compriamo.

Al riguardo si dovrebbe sapere che vi sono dei cibi in particolare che nascondono dosi di sale proibitive. Questo dipende anche da come vengono preparati e conservati. La nostra Redazione vuole fornire un aiuto al suo pubblico, mettendolo in guardia su 7 alimenti ricchi di sale sconsigliatissimi per ipertensione e diete povere di sodio. Proseguiamo insieme nella lettura per scoprirli.

Dati in calo ma restano allarmanti

Gli italiani usano troppo sale. È quanto emerge da un rapporto del 2018-19 stilato su un campione di individui compresi tra i 35 e i 74 anni di 10 regioni diverse. Il consumo medio giornaliero è ben oltre la dose raccomandata, e va dai 7,2 grammi per le donne ai ben 9,5 grammi negli uomini. Numeri comunque inferiori alle stime del periodo 2008-2012, ma ancora troppo alti.

Si ricorda che un consumo eccessivo di sale non solo alza inesorabilmente la pressione, ma potrebbe portare a gravi problemi cardiaci e condurre all’infarto. Non sono esclusi dalle conseguenze nemmeno reni e cervello.

7 alimenti ricchi di sale sconsigliatissimi per ipertensione e diete povere di sodio

Secondo Marco Silano dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), l’attenzione va riposta innanzitutto sugli alimenti lavorati e trasformati. In particolare, ecco i 7 alimenti a cui prestare attenzione, alcuni forse già noti:

pizza surgelata; verdure in scatola; salsa di soia; salame; prosciutto crudo; pane (per la quantità media giornaliera); sottilette.

Ma non solo: anche i dolci sembrerebbero contenere dosi di sale. Occhio alla spesa al supermercato dunque!