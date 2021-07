Se si guarda al grafico si comprende subito che prima di investire al rialzo sul titolo WIIT è meglio attendere uno storno. Questo è il messaggio chiaro e diretto che ci arriva dal grafico settimanale. Come si vede, infatti, ormai da mesi le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 18,08 euro – 20,05 euro. Questi due livelli sono molto importanti in quanto rappresentano il II e III obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso.

La rottura al rialzo di area 20,05 euro porterebbe il titolo a esplorare regioni di prezzo ammesse nei time frame superiori, e.g. il mensile. In questo caso le quotazioni di WIIT potrebbero anche superare quota 30 euro. Un primo segnale in questa direzione si avrebbe da una chiusura settimanale superiore a 19,24 euro. Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso le quotazioni andrebbero dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 18,08 euro.

Tuttavia, guardando al nostro Swing Indicator ci rendiamo immediatamente conto che lo scenario più probabile è quello rialzista. Nonostante la lunga fase laterale, infatti, questo indicatore ha dato solo segnali di acquisto.

Che la situazione su WIIT non sia proprio chiarissima si evince anche dal confronto tra quanto ci dice l’analisi fondamentale e quanto dicono gli analisti.

Nel primo caso, qualunque sia l’indicatore utilizzato, WIIT risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 55.85 e 42.61 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Gli unici aspetti positivi sono le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi e il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Nel secondo, invece, gli analisti hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10%

Prima di investire al rialzo sul titolo WIIT è meglio attendere uno storno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 27 luglio in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente a quota 18,96 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

