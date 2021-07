Chi di noi ha già sperimentato la brutta sensazione di scordarsi un impegno preso o addirittura qualcosa che si era deciso minuti prima? La memoria a volte può giocare brutti scherzi, per questo è bene tenerla in allenamento in modo costante.

Per mantenere sano e in forma il nostro cervello dovremmo sforzarlo di tanto in tanto. Ma il semplice studio o la lettura approfondita potrebbero non esserci sempre d’aiuto presi da soli. Per questo esistono altri modi per tenere i nostri ricordi fissi nella mente e non dimenticarceli più. Secondo la scienza, in particolare, una piccola ma costante abitudine potrebbe migliorare in modo significativo la capacità di ricordare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Tante buone abitudini per stimolare il cervello

Un cervello sempre attivo e performante è l’ideale per mantenere sano tutto il corpo e affrontare nel migliore dei modi le giornate. Pensieri, parole e ricordi sono tutti regolati dalla nostra mente. Ma non solo, anche battito cardiaco e respiro dipendono dalle reazioni del cervello agli stimoli quotidiani.

Ecco perché vi sono alcune costanti di cui non possiamo fare a meno per mantenerci sempre attivi mentalmente. Tra queste un riposo regolare, lo staccarsi dalla routine quotidiana coltivando nuovi hobby e interessi e, quando possibile, evitare l’uso della tecnologia per risolvere i problemi. Infine, ancora una volta ci può venire in soccorso anche l’alimentazione, frutta e verdura su tutto.

Cervello potenziato e memoria di ferro grazie a questa sana e preziosa abitudine

“Mensa sana in corpore sano” scriveva Giovenale, e un motivo ci sarà. Infatti, mente e fisico sono strettamente collegati l’uno all’altro e la salute di una incide su quella dell’altro. Per questo più volte ci avranno consigliato di svolgere attività fisica per tenere in salute tutto il corpo, cervello incluso. E a ragione.

Un interessante studio, però, dimostra che per avere più probabilità di ricordare quello che abbiamo imparato dovremo fare esercizio in un arco temporale ben preciso. Nello specifico, dovremmo iniziare l’allenamento circa 4 ore dopo aver letto o studiato. Questo perché svolgere attività fisica dopo questo lasso di tempo stimolerebbe la produzione di dopamina e norepinefrina, che consolidano la memoria. Ecco perché potremo avere cervello potenziato e memoria di ferro grazie a questa sana e preziosa abitudine.