6 ripieni del polpettone alla mortadella che rendono memorabili i pranzi della domenica in famiglia

Con sole 200 calorie per fetta possiamo gustare un ripieno variegato grazie a un piatto tipico della tradizione napoletana da mangiare subito o scaldare in forno anche dopo 2 giorni. Comparso per la prima volta nel 1800 non ha più lasciato le tavole degli italiani.

Si accompagna con le patate o con l’insalata fresca, il polpettone è un piatto tipico presente nelle tavole degli italiani soprattutto la domenica. In grado di riunire la famiglia all’ora di pranzo con il suo gusto e la varietà delle preparazioni. Il ripieno, infatti, può essere preparato in diversi modi e con vari ingredienti. Soprattutto il polpettone alla mortadella è in grado di assicurare un gusto sopraffino variando le aggiunte da inserire all’interno.

Il polpettone alla mortadella con la scamorza è un piatto tipico delle feste. L’impasto è formato da carne macinata, sale, pepe, aglio, pangrattato, uovo e Parmigiano. Va steso sulla carta forno e appiattito con il mattarello quindi farcito con fette di scamorza e mortadella. Una volta chiuso va bagnato con un filo d’olio e cosparso di pangrattato. Per la cottura sono sufficienti 40 minuti in forno statico a 180 gradi.

Un trucco filante

Tra i 6 ripieni del polpettone alla mortadella, l’Asiago è uno dei più gustosi in grado di darci un polpettone ottimo per i pranzi in famiglia. Prodotto con Denominazione di Origine Protetta, il formaggio Asiago è un’eccellenza italiana che dà sicurezza ai piatti che cuciniamo. Viene prodotto in una zona geograficamente limitata, essendo il latte uno dei migliori di tutto il territorio nazionale anche il formaggio ha una qualità altissima. La preparazione del polpettone è identica, sostituiamo le fette di scamorza con quelle di Asiago e avremmo un sapore ancora più delicato.

Se vogliamo soddisfare le esigenze dei più piccoli possiamo utilizzare non la scamorza o l’Asiago ma la mozzarella. Il cuore del polpettone sarà filante e saporito e i più piccoli ne andranno matti. Scegliamo una mozzarella saporita che pareggi il gusto dell’insaccato. Delle ciliegine o dei cuori o dei nodini di mozzarella saranno ottimi, anche se scegliamo un prodotto senza lattosio.

6 ripieni del polpettone alla mortadella per stuzzicare l’appetito dei piccini

Per ottenere un secondo piatto completo e nutriente, potremmo cuocere il polpettone alla mortadella al forno insieme a diversi contorni. Per esempio, carote, rosmarino e patate. Le patate possono essere utilizzate anche per il ripieno. La preparazione sarà leggermente diversa. Le facciamo bollire quindi le schiacciamo e le ripassiamo velocemente in padella con le cipolle. Quindi creiamo un impasto a freddo aggiungendo 2 tuorli, il Parmigiano, il pepe, il sale e la noce moscata. Impastiamo e aggiungiamo gli albumi per ammorbidirlo. Cospargiamo nella teglia e adagiamo la mortadella poi copriamo con un altro strato dell’impasto. Il forno dovrà raggiungere i 200 gradi e il tempo di cottura sarà di 30 minuti.

Il polpettone alla mortadella è davvero un piatto versatile. Sempre se vogliamo assecondare i gusti dei più piccini e farli mangiare con appetito la domenica, potremmo provare il polpettone alla mortadella in crosta ripieno di uova e pistacchi. Seguiamo sempre la preparazione iniziale e aggiungiamo uova e pistacchi al centro insieme alla mortadella. In questo caso la cottura sarà di 35 minuti con forno a 180 gradi.