Olio EVO come rimedio naturale per le infiammazioni, liquido d’oro per la pelle e sarebbe anche antidolorifico

Secondo diversi studi l’utilizzo di antidolorifici e antinfiammatori starebbe aumentando e questo porterebbe diversi problemi all’organismo umano. I rischi sarebbero quelli della perdita dell’udito, e del diabete, da sommare alle conseguenze dell’impiego prolungato. Utilizzare farmaci per lungo tempo potrebbe portare complicanze vascolari peggiorando le funzionalità cardiache.

Eppure, ci sono in natura alimenti che potrebbero sostituire gli antidolorifici per via degli elementi contenuti che sarebbero farmaci naturali. È il caso dell’olio extravergine d’oliva che avrebbe un effetto simile all’ibuprofene e ai FANS antinfiammatori steroidei normalmente utilizzati come analgesici.

L’elemento che fa la differenza sarebbe l’oleocantale, composto polifenolico che si trova nelle olive e nell’olio di prima spremitura. È l’ingrediente che fa bruciare la gola quando ingeriamo l’olio EVO ma che rende questo alimento un potente antinfiammatorio.

Inoltre, è necessario dire che, al contrario dei farmaci che potrebbero rovinare il cuore, l’olio EVO farebbe bene alla salute del sistema cardiocircolatorio. Ridurrebbe la possibilità di ictus e infarti e aiuterebbe chi soffre a causa dell’ipertensione e del diabete.

Dieta mediterranea ottima per l’organismo

L’olio EVO come rimedio naturale sarebbe migliore dell’olio d’oliva. I procedimenti meccanici tramite cui è ottenuto manterrebbero intatte le proprietà contenute nelle olive. Nell’olio d’oliva, invece, la raffinazione prevede l’impiego di sostanze chimiche che neutralizzano l’acidità correggendo i difetti organolettici.

Una dose di 50 grammi di olio EVO conterrebbe il 10% di effetto analgesico dell’ibuprofene. Non possiamo paragonare una dose di farmaco con la quantità di olio che dovremmo consumare per pareggiare gli effetti, la dose di olio sarebbe esagerata. I medici, però, sostengono che un cucchiaio di olio ogni giorno sia in grado di aiutare nella prevenzione delle forme infiammatorie e del dolore.

In generale, è la dieta mediterranea che permetterebbe all’organismo di mantenersi in salute. L’olio EVO sarebbe una parte importante di questa dieta che permetterebbe di raggiungere un equilibrio calorico e nutrizionale.

Olio EVO come rimedio naturale fondamentale per il viso

Un esempio che ci fa capire la potenza dell’olio EVO come agente antinfiammatorio è l’utilizzo che possiamo farne per risolvere i problemi della nostra pelle. Questo tipo di olio avrebbe proprietà antiossidanti e sarebbe fondamentale per controllare l’azione dei radicali liberi.

Meglio di alcune creme, l’effetto emolliente agirebbe in profondità sanando cicatrici, disidratazione, acne e secchezza del tessuto cutaneo. L’acido oleico è un acido grasso che riduce i marcatori infiammatori come la proteina C.

Inoltre, consumare olio EVO porterebbe a inibire l’azione degli enzimi coinvolti in questi processi. Pensiamo alle occhiaie o ai gonfiori del viso. I trattamenti a base di olio, oltre a contrastarli, combatterebbero i dolori a questi associati. Basterebbe qualche goccia di olio EVO su un dischetto struccante per ottenere un effetto elasticizzante in poco tempo, il sollievo durerà a lungo.