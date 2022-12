L’ortaggio che renderebbe più bella la pelle rinforzando le ossa e abbassando il colesterolo

Spesso dimentichiamo le potenzialità di alcuni alimenti che potrebbero rivelarsi fedeli alleati della salute. Conosciamo meglio un ortaggio benefico e gustosissimo.

Un sano stile di vita, una adeguata attività fisica e una dieta sana e bilanciata sono il segreto per un corpo in salute, non è un mistero. Tuttavia non sempre ce ne ricordiamo, finendo per lamentarci di acciacchi e inestetismi del tempo senza seguire la strada giusta. Infatti, più che cercare elisir di lunga vita e soluzioni rapide con diete aggressive, dovremmo cominciare a strutturare le nostre abitudini. Come detto, l’esercizio fisico è di fondamentale importanza, così come l’astensione da alcuni vizi come alcol e fumo e una buona qualità del sonno. Ma altrettanto importante è l’alimentazione, che potrebbe trasformarsi in una risorsa inestimabile.

Amici della salute

Gli alimenti che potrebbero essere utili alle varie funzioni dell’organismo sono moltissimi, basta conoscerli. Per esempio, alcuni pesci dal basso costo potrebbero sortire effetti interessanti sulla salute di ossa e denti, grazie a calcio e vitamina D. In altri casi sono gli ortaggi a rivelarsi alleati della salute. In particolare alcuni prodotti di stagione alleati della salute dell’intestino e potenzialmente utili in caso di diabete.

Quello che tratteremo in seguito è, invece, l’ortaggio che renderebbe più bella la pelle grazie ad antiossidanti e vitamine, ma sarebbe anche amico di ossa e colesterolo in eccesso. Stiamo parlando della zucca che, come tutti gli alimenti di colore rosso o arancione, contiene vitamina A. Questa aiuta la pelle a mantenersi tonica e in salute grazie alla sua funzione contro i radicali liberi. La vitamina A sarebbe inoltre potenzialmente utile al buon mantenimento della vista e delle mucose. Proseguendo, all’interno della zucca troviamo vitamina C, altro antiossidante utile al sistema immunitario e alla sintesi di collagene. Ulteriori vitamine sono quelle del gruppo E e del gruppo B.

L’ortaggio che renderebbe più bella la pelle e l’organismo più in forze

La zucca inoltre è un ortaggio ottimo per la dieta in quanto su 100 g di prodotto apporterebbe meno di 20 calorie. Non solo, oltre ad essere un ortaggio buono per le diete contro ipertrigliceridemia, la zucca contiene un notevole quantitativo di fibre. Queste sono le più grandi alleate delle funzionalità intestinali, eliminando senso di pesantezza e favorendo lo smaltimento del colesterolo.

Interessante è poi l’apporto di minerali, in particolare fosforo e magnesio. Questi aiuterebbero l’organismo a rendere più forti le ossa e i denti. Infine, ultimo ma non meno importante è il triptofano, detto ormone del buonumore.

Consigli di cottura

Come per tutti gli ortaggi, meglio evitare la bollitura che farebbe denaturare i nutrienti. Per quanto riguarda la zucca, infatti, possiamo semplicemente privarla dei semi ed avvolgerla in carta forno e poi carta stagnola e condire con olio, rosmarino, sale e aglio. Mettiamola in forno per 40 minuti e ricaviamo la polpa con un cucchiaio. Questa può essere usata per fare vellutate e salse oppure essere unita all’impasto degli gnocchi.