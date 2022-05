6 rimedi che contrasterebbero efficacemente le antiestetiche e fastidiose macchie solari che rovineranno il nostro viso per tutta l’estate

Andando incontro all’estate, esporsi al sole non è solo una scelta, ma quasi una evenienza inevitabile. Talvolta, le conseguenze del troppo sole possono risultare spiacevoli, soprattutto quando iniziano a comparire le cosiddette lentigo solari, o macchie. Si tratta di fastidiosi inestetismi, talvolta deturpanti, in quanto si presentano in forma irregolare e collocati anche in pieno viso. Inoltre, il loro colore può variare dal nocciola al rossastro, al marrone scuro. Le dimensioni, invece, possono andare da pochi millimetri a diversi centimetri. Le zone più colpite sono volto, décolleté, mani, spalle, avambracci, quindi tutte quelle più esposte al sole. A provocarle sono i raggi ultravioletti, che inducono all’incremento di produzione di melanina in maniera disfunzionale. Importantissimo è, dunque, capire, se ci siano rimedi per eliminare le macchie e quali implicazioni essi abbiano.

Rimedi per eliminare le macchie solari

I trattamenti contro le macchie solari più consigliati dagli esperti sarebbero i seguenti:

peeling;

prodotti schiarenti;

crioterapia;

laserterapia;

dermoabrasione;

diatermocoagulazione.

Quindi, potremmo agire ricorrendo a questi 6 rimedi che contrasterebbero efficacemente le antiestetiche e fastidiose macchie solari. Si tratta di trattamenti più o meno costosi, tuttavia, a volte, risolvere il problema, o quantomeno attenuarlo, risulta davvero necessario. Ciò, soprattutto quando dette lentigo sono scure e grandi, quindi davvero deturpanti e imbarazzanti. Il primo trattamento indicato è il peeling, una tecnica dermocosmetica che consiste nell’applicazione cutanea, solitamente, di acidi, per alcuni minuti. Esso agisce rimuovendo gli strati superficiali della pelle, favorendone la rigenerazione cellulare. Tra i più utilizzati abbiamo quello fatto con acido glicolico, tricloracetico, oppure acido piruvico o retinoico. Bisogna, però, stare attenti perché, se non viene eseguito da esperti, potrebbe addirittura provocare l’accentuazione delle macchie o lasciare cicatrici.

Il secondo consiglio contro le macchie è rappresentato dalle creme schiarenti, meno invasivo ma più lento in termini di risultati. Le creme, solitamente, sono a base di resorcinolo e di acido glicirretico. In alternativa, su prescrizione medica, si può utilizzare l’idrochinone, molto efficace nel trattamento delle lentigo solari.

Passiamo al terzo rimedio, che è la crioterapia, una tecnica che prevede l’utilizzo di azoto liquido, un gas che viene refrigerato ad alta temperatura. A contatto con la pelle provocherà una bruciatura da freddo che favorisce l’eliminazione delle macchie. La zona trattata si arrosserà, portando alla formazione di una crosticina che, una volta caduta, dovrebbe lasciare la zona priva di macchia. Quarto rimedio è la laserterapia. In proposito, i laser più utilizzati sarebbero lo Q- Switched e il Co2. Anche in questo caso, come per la crioterapia, dopo il trattamento può comparire un arrossamento, gonfiore e crosticine, che poi vanno via.

Passiamo alla diatermocoagulazione, un bisturi elettrico che genera onde radio. Queste ultime colpiscono la pelle bruciando la lesione, senza ledere il tessuto circostante. Nonostante questa sia una tecnica poco invasiva, per eseguirla è necessaria comunque l’anestesia locale, quindi occorre rivolgersi a medici specializzati. Infine, c’è la dermoabrasione, che implica la rimozione degli strati superficiali della pelle, donandole un aspetto più levigato e regolare. Anche in questo caso valgono le indicazioni fin qui fornite.

