Siamo ormai entrati nella parte discendente del quinto mese dell’anno. Tra poco anche maggio ci lascerà ed entreremo nel primo mese estivo. Quel giugno che attendono tutti gli studenti, per la fine della scuola. Quello che attendono gli appassionati di calcio per iniziare a sognare con il calciomercato. Quello che attendono ristoranti e alberghi per tornare alla normalità dopo due anni di Covid.

Lo attendono anche tutti quelli che credono all’oroscopo e hanno vissuto un mese di maggio sull’altalena, in attesa di tempi migliori. Come, per esempio, l’Ariete, che dalla seconda metà di aprile in poi ha iniziato ad avere problemi. Ben lungi, peraltro, dall’essere risolti.

In questi ultimi giorni del mese saliranno in cattedra due segni d’Acqua in particolare. La congiunzione tra Marte e Giove e l’imminente transito di Venere faranno sì che questi ne saranno i principali beneficiari. Stiamo parlando di Cancro e Pesci.

In particolare i primi potranno davvero godere di un periodo molto proficuo. Il lavoro andrà a gonfie vele e, per chi ha attività in proprio, è questo il momento per rischiare. Non un gioco d’azzardo, ma un investimento o un’idea su cui davvero poter puntare. Potrebbe essere il punto di svolta dell’anno. Il momento chiave in cui poter fare una scelta vincente.

Insomma, un modo per decidere di rimettersi in gioco, anche in un periodo complicato come questo. Per i più giovani, un passo decisivo di crescita, per i più adulti, un nuovo possibile inizio.

La congiunzione tra Marte e Giove porterà enorme fortuna per questi due segni d’acqua, mentre per Leone una svolta sul lavoro

Se il Cancro dovrà rischiare, per il Pesci, invece, potrebbe arrivare il classico jolly. Una sorpresa inaspettata, sempre sul fronte professionale, che potrebbe cambiare i destini. Nel gioco delle carte sappiamo quanto questa carta sia aspettata dai partecipanti per scombinare la situazione. Si può vincere con una giocata oppure rimediare a una situazione apparentemente disperata. Ecco, per il Pesci sarà un perfetto mix tra le due cose. Una carta che potrà aiutare molto in vista del futuro, nonostante il presente non sia così male.

Infine, l’ultima settimana di maggio segnerà un importante momento anche per il Leone. In un mese in cui ha dimostrato di avere coraggio sin dall’inizio, non dovrà certo perderlo in vista del traguardo, anzi. Sarà l’arrivo di Venere in Toro a coronare i suoi sforzi, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Alcune conoscenze importanti potranno andare a incidere sul futuro professionale. Anche in amore potrebbe arrivare la persona giusta, quella che magari era corteggiata da tempo.

La congiunzione tra Marte e Giove porterà enorme fortuna a Cancro e Pesci, mentre il Leone chiuderà al meglio un maggio all’insegna del coraggio. Godendo dell’arrivo di Venere almeno fino a metà giugno. Tre settimane ancora per costruirsi un’estate indimenticabile.

Lettura consigliata

Giugno da favola in amore per il Toro, Leone emergerà sul lavoro mentre Giove e Nettuno complicheranno la vita a questo segno