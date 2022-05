Finalmente un budino senza burro e con soli 5 ingredienti, così fresco e morbido che mangiarlo sarà una gioia per il palato

Durante la stagione più calda dell’anno, sono le ricette fresche e veloci quelle che apprezziamo di più. Gelati, dolci al cucchiaio o torte senza cottura, sono le preparazioni più facili, che ci evitano la fastidiosa vicinanza al calore del forno. Per questo motivo ci siamo sbizzarriti, preparando, ad esempio, il gelato al pistacchio direttamente a casa con soli 4 ingredienti, la ricetta più facile del Mondo.

In mezzo a queste gustose ricette fresche, però, non possiamo non citare il budino. Molti di noi amano alla follia questo dolce al cucchiaio, perché è rigenerante, soprattutto durante le giornate calde e afose. La ricetta che suggeriremo oggi, oltretutto, è la più facile in assoluto, perché prevede pochissimi ingredienti e si prepara in un battito di ciglia. Prepariamola insieme.

Questi sono gli ingredienti che ci occorreranno

140 grammi di zucchero;

50 grammi di amido di mais;

40 grammi di cacao amaro in polvere;

aroma di limone;

500 ml di latte.

Finalmente un budino senza burro, con soli 5 ingredienti, così fresco e morbido che mangiarlo sarà una gioia per il palato

In una ciotola, versiamo l’amido di mais setacciato e lo zucchero. Iniziamo a mischiare e, contemporaneamente, aggiungiamo anche il cacao, anch’esso setacciato.

Mettiamo a scaldare una pentola con 500 ml di latte su fuoco a fiamma bassa. Intanto, versiamo al suo interno il composto creato precedentemente, un po’ per volta. Mescoliamo bene, aiutandoci con una frusta manuale, per evitare la formazione di grumi. Continuiamo a mescolare e, intanto, versiamo all’interno della pentola anche qualche goccia di aroma di limone.

Una combinazione di sapori da far girare la testa

Il sapore dolce del cacao con lo zucchero, abbinato all’aroma di limone, creeranno un mix di sapori agrodolce, davvero irresistibile. Quando tutto sarà morbido e cremoso, potremo versare il composto all’interno di bicchierini o di formine, a nostro piacimento. Aspettiamo che diventi freddo e, a quel punto, mettiamo il tutto in frigo, per almeno 6 ore.

Potremo provare finalmente un budino senza burro, con soli ingredienti naturali e salutari. Questi budini diventeranno i nostri dolci al cucchiaio preferiti, che non avranno nulla da invidiare a quelli già pronti.

