6 modelli di sneakers da donna di moda e tendenza questo autunno e inverno

Ora che l’autunno si è fatto più deciso una nuova esigenza inizia a farsi strada nel nostro guardaroba. Il cambio di stagione, infatti, non è più dietro l’angolo ma sta già prepotentemente bussando sulle ante degli armadi e delle scarpiere. In particolare, i cambiamenti più decisivi avvengono proprio nel reparto calzature, in quanto i sandali lasciano il posto alle scarpe chiuse. I piedi, quindi, vengono avvolti da tomaie in pelle ed ecopelle, decisamente più calde ma anche pratiche per le giornate di pioggia.

Così, iniziamo a rispolverare e ad impostare tra gli scaffali i nostri must have delle stagioni passate e le nostre paia di scarpe del cuore. Tra queste sicuramente non mancheranno le sneakers, un termine moderno per indicare le classiche scarpe sportive, ideali per il tempo libero ma ormai abbinabili con tutto. Infatti, oltre al classico abbinamento con la tuta, le sneakers sono perfette per un look “sporty chic”, con jeans e blazer, ma anche sui completi più tradizionali. La loro fama si riconferma anche quest’autunno e inverno 2022 2023 ed ecco quali sono e saranno i modelli più trendy da avere assolutamente nella propria scarpiera.

6 modelli di sneakers da donna di moda nell’autunno inverno per outfit di tendenza

Oltre alle altre tipologie di scarpe meno sportive lanciate per la stagione autunnale e invernale, le sneakers si confermano un modello immancabile per essere alla moda. Uno dei brand che in tal senso ha avuto più fortuna è Adidas che, tra quest’anno e l’anno prossimo, ci regalerà un’altra chicca. Infatti, a fianco ai modelli più famosi, come le Stan Smith o le Superstar, ritornano le Gazelle. La punta arrotondata, la suola e le tre strisce laterali bianche sono il loro marchio di fabbrica, insieme alla tomaia scamosciata in colori tenui o più pop. Le Gazelle, inoltre, non fasciano la caviglia, risultando perfette per sfinare e slanciare le gambe.

A fianco ad Adidas, ormai da anni, troviamo Nike. Per quest’autunno e inverno 2022 e 2023 ritorna prepotentemente di moda un grande classico, il modello Air Force, ideale per chi vuole guadagnare qualche cm in più d’altezza. In particolare, oltre alle versioni “total white” o con logo in nero, spopoleranno tipologie multicolore con abbinamenti pastello o con un mix di colori caldi e terrosi come il senape.

Altri 4 modelli di sneakers imperdibili

Un altro brand dalla fama indiscussa è Reebok. Il primo modello destinato a spopolare è un grande classico chiamato Club C 85. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una scarpa avvolgente, con punta arrotondata e tradizionalmente bianco candido o bianco sporco. In alternativa potremmo puntare su un altro modello chiamato Classic leather, dalla suola più alta e impreziosita da piccoli chiodini.

Infine, concludiamo questa carrellata di sneakers presentando due modelli di New Balance imperdibili. Decisamente più sportive sono le New Balance 530, con inserti del tipico materiale bucherellato delle scarpe da ginnastica. Il colore dominante è ancora una volta il bianco, abbinato all’argento, al nero o a colori più vistosi come il rosa, l’azzurro e il verde. Al contrario, le New Balance 574 risultano un po’ più chic. La tomaia è molto avvolgente, i materiali e i colori sono misti e la suola può essere anche alta, utile per slanciare la figura. Allora, eccoli qui i 6 modelli di sneakers da donna di moda nell’autunno inverno, comode e perfette per creare look sportivi ma sempre raffinati.

Lettura consigliata

3 rimedi naturali per contrastare la caduta dei capelli in donne e uomini