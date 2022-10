Come coprire un buco sui pantaloni con queste 3 idee salva euro

Chissà quante volte ci sarà successo che, quel bellissimo vestito, si rovinasse per colpa di un buco. È una situazione davvero molto comune questa e si genera per diversi motivi. Può capitare a causa dell’usura che logora i vestiti troppo vecchi. O accade perché, magari, abbiamo dimenticato i nostri capi d’abbigliamento in un armadio e le tarme ne hanno fatto un banchetto. Altrimenti può succedere anche perché siamo caduti accidentalmente, rovinando i nostri pantaloni preferiti.

Insomma, le motivazioni possono essere davvero tante, ciò che conta è la nostra capacità di risolvere i problemi. In che modo? Questo è ciò che scopriremo nel nostro articolo. Per fortuna, infatti, esistono ben 3 possibilità di riparare al danno e salvare il nostro capo preferito. Spendendo solo qualche euro, potremmo essere in grado di riportare in piena forma praticamente ogni tessuto che presenti un danno. Vediamo come fare.

Come coprire un buco sui pantaloni in pochi minuti

La prima idea, forse la più scontata ma anche molto veloce e facile da applicare, è la decorazione. Stiamo parlando delle classiche toppe termoadesive, disponibili sul mercato in ogni forma e colore. Potremo scegliere davvero qualsiasi disegno, dai cartoni animati ai fiori, fino alle figure geometriche. Queste toppe si potranno applicare facilmente grazie al calore del ferro da stiro e piaceranno tantissimo anche ai bambini.

Potremo abbinarle ai nostri pantaloni, alle giacche e, persino, alle borse che più amiamo. Ad esempio, staranno benissimo sulla borsa vintage che, probabilmente, molti di noi hanno già nell’armadio, perfetta da usare in ufficio.

Come cucire una tasca esterna

Se non dovesse convincerci l’idea di una toppa, potremmo risolvere il problema in modo ancora diverso. Nessuno penserà che avremo coperto un buco se creeremo di sana pianta una tasca.

In questo caso, dovremo cercare un tessuto che sia simile al nostro capo d’abbigliamento, o, al contrario, totalmente diverso. E poi dovremo solamente cucire la tasca nel punto in cui c’è il buco, semplicemente con ago e filo. La tasca potrà essere piccola, decorata e potremo cucirla anche in obliquo, per dare ancora più l’idea di una decorazione.

Filo colorato e fantasia

Nell’ultimo caso, invece, potremo rattoppare lo strappo semplicemente cucendolo con un filo di un bel colore brillante. Con un po’ di manualità potremo creare, in questo modo, tante figure e disegni colorati, semplicemente usando il nostro filo.

Con queste 3 idee è facile capire come coprire un buco sui pantaloni, per farli tornare alla loro bellezza originale. In questo modo non dovremo buttare il nostro capo d’abbigliamento preferito, perché gli avremo dato una seconda vita.

Lettura consigliata

Il segreto per togliere il giallo dalle scarpe bianche di tela