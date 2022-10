5 modelli di scarpe da donna per l’autunno inverno 2022 2023

Mentre eravamo distese a prendere il sole, alle prese con l’ultimo vero caldo della stagione estiva, la moda era già un passo più avanti.

Infatti, iniziava a proporci quelle che sarebbero state le tendenze per un autunno/inverno che ci sembrava così lontano e che ora, invece, è vicinissimo.

Infatti, la stagione delle castagne, delle zucche e dei colori caldi è ormai arrivata e tra non molto passeremo a quella dei fiocchi di neve e delle aghifoglie.

Volendo fare un breve riepilogo per aggiornare in modo fashion l’armadio e organizzare al meglio il cambio stagione possiamo dire che all’appello non dovrebbero mancare blazer, pantaloni cargo e minigonne.

Anche in fatto di scarpe, però, ci sarebbero alcune tendenze d’adocchiare, una parte dell’abbigliamento che spesso può fare la differenza rendendo unico anche l’outfit più semplice.

Proprio alle calzature dell’autunno e dell’inverno 2022-2023 è dedicato l’articolo di oggi, con una rassegna dei modelli più chic da appuntarsi in vista del prossimo shopping.

5 modelli di scarpe da donna per l’autunno inverno di quest’anno

Un primo paio di scarpe alla moda, a cui dovremmo assolutamente trovare un posticino nella scarpiera, sono i mocassini. Dall’animo elegante, solitamente neri, con suola bassa e di pelle o ecopelle, i mocassini ormai da tempo sono l’abbinamento perfetto ai jeans.

Quindi, sarebbero un’arma vincente per creare un look casual ma che non passa inosservato, ideali anche con vestitini per slanciare le gambe. In questi mesi, tra i modelli più in voga troviamo quelli impreziositi da inserti a gancio dorati, quelli con suole a carro armato e le più audaci versioni sabot.

Presenti in tutte le vetrine, poi, sono e saranno le scarpe slingback, quelle che hanno il cinturino e lasciano il tallone scoperto. Anche in questo caso siamo in presenza di una scarpa dall’animo elegante, molto amata dalle donne per apparire chic indossando appena un tacco da 3 o 5 centimetri. Per l’autunno e l’inverno 2022-2023 sarebbero imperdibili slingback in versione vernice e dai tenui colori pastello.

Gli stivali

Per essere caldi e comodi, però, all’interno della scarpiera non dovrebbero mai mancare gli stivali.

Tra i modelli più alla moda troviamo, innanzitutto, i Chelsea boots, dalla tipica punta arrotondata e dal gambale basso e poco aderente. Altro marchio di fabbrica sono i laterali elasticizzati, che rendono facile la calzata, e le linguette anteriori e/o posteriori.

Poi, una grande riconferma dagli anni passati sono gli stivali texani, con tacco medio-basso e gambale basso o alto. La versione scamosciata è ancora un must have, ma al suo fianco troviamo quella pitonata decisamente più grintosa.

Il pezzo forte della stagione

Infine, l’ultimo dei 5 modelli di scarpe da donna per l’autunno inverno ha già conquistato il cuore di molte fashioniste ed è destinato a spopolare.

Stiamo parlando dei clogs ossia degli zoccoli con suola in legno e tomaia in pelle. Per le calde giornate d’autunno potremmo indossarli senza calze, abbinati ad un jeans flare o a zampa d’elefante.

Per l’inverno, invece, via libera a calzettoni e a modelli arricchiti con eco pelliccia e inserti di lana.

