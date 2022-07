A nessuno piace fare le pulizie di casa. Le mansioni domestiche sono lunghe e faticose. C’è chi non sopporta stirare e chi odia lavare i pavimenti. Ognuno ha le sue preferenze e antipatie. Nonostante ciò, sono servizi che tutti siamo chiamati a compiere praticamente ogni giorno. Vivere in un ambiente pulito e ordinato è importante, soprattutto per motivi di igiene e benessere. Rimuovere la polvere è una delle incombenze domestiche più antipatiche. Ogni volta che, armati di straccio e spruzzino, la togliamo da mobili e scaffali, sembra quasi che si prenda gioco di noi. L’indomani, infatti, la ritroviamo ancora esattamente negli stessi punti in cui il giorno precedente l’avevamo eliminata. Insomma, spolverare è una sorta di lotta impari. Per non parlare poi di alcune zone molto difficili da raggiungere! Nelle prossime righe vedremo un metodo che ci può essere di grande aiuto perché ritarda la formazione della polvere.

2 trucchetti per rimuovere la polvere sui mobili velocemente senza farla tornare e 3 consigli per limitarne la formazione

Il sistema migliore per evitare la formazione di polvere è pre-trattare le superfici da spolverare con un prodotto antistatico. Non c’è bisogno di acquistare prodotti chimici e costosi. Vedremo insieme 2 procedimenti del tutto naturali. Utilizzeremo ingredienti semplici, economici e che tutti abbiamo già in casa.

Il primo metodo consiste nel preparare una soluzione di acqua e aceto in parti uguali. Questo composto, oltre ad avere potere antistatico, è altresì utile anche per disinfettare le superfici stesse. Possiamo utilizzare questa soluzione anche per la pulizia di vetri, pavimenti e top della cucina.

Se l’odore dell’aceto fosse troppo invadente e fastidioso, lo possiamo sostituire con un paio di cucchiai di bicarbonato. Anche questo ha un ottimo potere disinfettante e antistatico.

In ogni caso, utilizzare sempre un panno in microfibra che pulisce a fondo.

Ecco quindi 2 trucchetti per rimuovere la polvere sui mobili. Mettendoli in pratica, noteremo subito che la polvere tarderà a comparire.

Altri 3 consigli

Inoltre, ci sono anche altre attenzioni che possiamo mettere in pratica.

La polvere è molto insidiosa e riesce a infilarsi ovunque. Chiudiamo ogni apertura, anche gli spifferi. Impediremo l’accesso in casa sia alla polvere ma anche ai pollini. Per quanto possibile, limitare la presenza in casa di tende, tappeti e peluche perché attirano e trattengono una quantità di polvere molto elevata. Infine, durante le pulizie di casa generali, preferire l’aspirapolvere alla scopa. Quest’ultima, infatti, non fa altro che spostare la polvere da una zona all’altra, senza eliminarla davvero.

Approfondimento

