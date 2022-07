Il sogno di chi ha un giardino è quello di trasformarlo in un’opera d’arte senza sforzi eccessivi e senza impazzire con annaffiature, trapianti e potature. Per questo motivo non contano solo le abilità manuali e il famoso pollice verde. Fondamentale è la scelta delle piante. Soprattutto quando si parla di rampicanti da piazzare sulle pareti del nostro angolo verde. E questa pianta rampicante con fiori che sembrano fiamme potrebbe regalarci enormi sorprese. Questo perché si adatta alla perfezione al nostro clima ed è facilissima da curare e coltivare.

La Gloriosa rampicante è perfetta per il giardino estivo

Le rampicanti come edere e bouganville sono un grande classico dei nostri giardini. In alcuni casi, però, rischiano di essere una scelta banale e scontata. Se vogliamo davvero stupire ospiti e passanti dovremo scegliere varietà diverse come delle piante spettacolare dai fiori multicolore. Oppure come la Gloriosa rampicante, una specie di giglio di cui stiamo per scoprire le caratteristiche. Una pianta famosa per le sue incredibili fioriture che ricordano nella forma e nei colori delle piccole fiammelle.

Iniziare a coltivare in questi giorni la Gloriosa rampicante è un vero affare. Il primo motivo è che è in grado di crescere su ogni tipo di superficie, pareti di legno e tralicci compresi. Il secondo è che questa pianta ama le tipiche temperature estive e odia il freddo.

Questa pianta rampicante con fiori che sembrano fiamme ci farà innamorare, è facile da coltivare e si adatta ad ogni tipo di giardino

Per far crescere la Gloriosa rampicante, nota anche come Gloriosa superba, non servono particolari abilità nel giardinaggio. Basti pensare che i vivaisti la consigliano anche ai meno esperti del settore.

Possiamo coltivare questo particolare giglio sia direttamente a terra che in vaso. Nel primo caso, però, dobbiamo fare attenzione alle temperature. Se anche in inverno non scendono sotto i dieci gradi possiamo tenerla all’aperto. Altrimenti meglio optare per il vaso e spostarla in casa nei mesi freddi.

Pochi problemi anche per quanto riguarda le annaffiatura. La Gloriosa rampicante ha bisogno costante di acqua solo in fase di crescita. Quando i fiori sono formati possiamo ridurre le annaffiature fino a sospenderle in inverno. Il trucco per mantenerla in salute è quello di tenere sempre il terreno umido ma non troppo bagnato. I ristagni d’acqua potrebbero ucciderla.

Nei mesi di sviluppo, infine, potremmo facilitare la fioritura con un concime specifico per piante da fiore da diluire nell’acqua con cui l’annaffieremo.

