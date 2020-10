Resistere al buon cibo è alquanto difficile. Basti pensare ai deliziosi prodotti tipici della nostra bella Italia. Un tripudio di colori e sapori che arricchiscono le nostre tavole da nord a sud. Pietanze talmente gustose da leccarsi i baffi, facendoci dimenticare per qualche istante la perenne battaglia con la bilancia. Tuttavia, sostengono gli esperti, nonostante la bontà degli alimenti, alcuni di essi risultano nocivi per il nostro corpo. Scopriamo insieme i 6 cibi pericolosi secondo la scienza ma che mangi quotidianamente.

Classifica

Se pensiamo a possibili allergie, il primo alimento da tenere bene a mente è il fungo. Questo alimento produce tossine termolabili, ovvero che vanno via con il vapore della cottura. Per non avere problemi, i funghi devono essere sempre cotti ad una temperatura non inferiore agli 80°. Per alcuni esperti, ai bambini andrebbe evitata l’assunzione della chitina, ovvero una sostanza presente nel fungo, difficile da digerire.

Le patate, invece, sono potenzialmente pericolose a causa della solanina, una tossina presente nella buccia e nei germogli dell’alimento. Secondo gli esperti, le patate andrebbero mangiate solo prive di buccia. Da evitare assolutamente, invece, le patate ancora verdi, in quanto sono un concentrato di solanina.

Fiore all’occhiello della dieta mediterranea, coltivato e preparato in ogni modo, il pomodoro fa parte di quegli alimenti a rischio. La solanina è presente anche nelle foglie e nel fusto della pianta. Per questo motivo devono essere scartate.

Chi di voi non ha provato una manciata di mandorle come spuntino salutare? Ebbene, le mandorle se amare sarebbero tendenzialmente tossiche per l’organismo. Talmente dannose che gli studiosi hanno stimato la dose letale per un uomo. 50 o 60 di questi frutti e si passa a miglior vita!

I semi delle mele, contengono amigdalina, che altro non è che la medesima sostanza che troviamo anche nelle mandorle amare. Secondo gli esperti ingerire mezza tazza di semi di mela provocherebbe la morte.

Altra notizia che sconvolgerà i Lettori è legata ai fagioli. Crudi sono velenosi. La tossina che presentano, la fitoemoagglutinina, se ingerita comporta un avvelenamento con nausea, vomito e dissenteria. Non a caso si consiglia di tenerli in ammollo 4-5 ore prima della cottura.

