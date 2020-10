In una società moderna come la nostra tutto o quasi ormai si paga. Un cambiamento dovuto al salto in avanti della popolazione mondiale che grazie alla tecnologia e al benessere ha modificato le sue priorità. E dunque, molti dei servizi che 40 anni fa erano gratis e fruibili per tutti ora, invece, si sono trasformati in vere e proprie spese che alleggeriscono il portafoglio. Prima gratis e ora a pagamento, ecco i servizi che alleggeriscono il portafoglio

Quali sono i servizi oggi a pagamento che prima erano gratis

Tra tutti i servizi che ora sono a pagamento ma che prima erano gratis sicuramente va segnalata la possibilità di parcheggiare. Oggi più che mai i parcheggi sono una vera miniera d’oro a causa della grande abbondanza di auto e moto in circolazione. Modelli adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche. Per questo motivo, la sosta di uno di questi mezzi di trasporto rappresenta un ottimo investimento per chi incassa. Ma se da un lato questa nuova grande fonte di guadagno, nel tempo, ha arricchito privati e casse comunali, dall’altra ha contribuito a prosciugare i risparmi dei cittadini.

Altro servizio prima gratis e ora a pagamento, per noi degno di nota, è senza dubbio la consegna a domicilio. L’abitudine di farsi pagare “il disturbo” del trasporto della merce o del cibo che arriva sin dentro le nostre case corrisponde ad un’altra piccola spesa entrata a tutti gli effetti nella lista di quelle ordinarie. Fino a pochi decenni fa, invece, era del tutto gratuita.

Viaggi in aereo, cosa era compreso nel prezzo del biglietto

A chi viaggia spesso in aereo, non sarà sfuggito sicuramente l’incremento di servizi erogati a pagamento, dal bagaglio in stiva ai servizi dedicati ai bambini, alla scelta del posto a sedere, passando per il cibo ed il check fatto direttamente all’aeroporto. Tutto ciò, circa 30 anni fa, era invece compreso nel prezzo del biglietto.

Questi sono solo alcuni esempi di servizi prima gratis ed ora a pagamento. Cosa ci riserverà il prossimo futuro? Le statistiche non promettono nulla di buono. Con il passare del tempo assisteremo ad un aumento graduale di spese legate ai servizi offerti. Staremo a vedere.

