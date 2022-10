Come fare le olive sotto sale e come mangiarle a pranzo con la pasta

Le olive piacciono a molte persone per il loro gusto stuzzicante. A tavola possono essere utilizzate per dare più gusto agli antipasti o come indispensabili ingredienti per la lavorazione di primi e secondi.

Particolarmente apprezzate sono le olive sotto sale, ossia quelle che vengono preparate con un particolare metodo che ne elimina l’amarezza. Scopriamo come preparare a casa sia le verdi che le nere.

Come fare le olive sotto sale step by step

Possiamo preparare sotto sale 4 kg di olive verdi lavandole per bene sotto l’acqua e pungendole con un ago ben disinfettato. Dovremo quindi metterle in un contenitore con 4 l di acqua e 1 kg di cenere di legna. Dovremo mescolare e lasciare a bagno fino al loro ammorbidimento al giorno seguente. Trascorso il tempo, dovremo quindi risciacquare le olive e lasciarle per 5 giorni in un altro contenitore di acqua, che andrà cambiata almeno 8 volte al giorno. Al sesto giorno scoleremo le olive distribuendole in vasetti di vetro sterilizzati. A parte faremo bollire 600 g di sale in 6 l di acqua. A ebollizione avvenuta lasceremo raffreddare, quindi verseremo nei vasetti sino all’orlo e chiuderemo ermeticamente.

Sotto sale possiamo anche preparare le olive nere, ma più rapidamente delle verdi. Dovremo procurarci un quantitativo di nostro interesse, anche soltanto 1 kg di olive nere, e lavarle sotto acqua corrente. Le metteremo quindi in uno scolapasta tamponandole con un canovaccio pulito per asciugarle.

Prepareremo ora i vasetti di vetro sterilizzati versando in essi uno strato di sale. Verseremo ora uno strato di olive e un altro di sale e procederemo alo stesso modo sino al raggiungimento del bordo del vasetto. Chiuderemo quindi il vasetto o i vasetti e agiteremo di tanto in tanto nei giorni di riposo. Dopo circa una decina di giorni si potrà eliminare il sale e sgocciolare e asciugare le olive, che andranno trasferite in un nuovo o nuovi vasetti di vetro.

Ecco come fare le olive sotto sale. Vediamo ora come utilizzarle in cucina, nello specifico per arricchire la pasta.

Spaghetti alla puttanesca

Con le nostre olive sotto sale, sia nere che verdi, possiamo rendere più gustoso un primo come la pasta a pranzo. In particolare, possiamo preparare una gustosa puttanesca. Basterà preparare una padella con olio di oliva in cui soffriggere uno spicchio di aglio con un po’ di peperoncino. Aggiungeremo il pomodoro e, a metà cottura, getteremo nella padella una manciata di capperi e di olive sotto sale.

Dovremo quindi iniziare a cuocere la pasta scegliendo come tipo gli spaghetti. Li salteremo quindi in padella con la salsa preparata e la nostra puttanesca con tanto di olive sarà pronta.

