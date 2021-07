Esistono degli alimenti di cui siamo magari particolarmente ghiotti che però ci fanno male senza saperlo. Pur non andando a pensare a chissà quali mali, basta un’allergia alimentare che provoca l’inizio dello sfogo sulla nostra pelle. Soprattutto in questo periodo dell’anno chissà quante volte ci sarà capitato di sentire prurito senza particolari motivi. D’estate siamo soliti accusare le zanzare di questo problema, ma attenzione a 6 alimenti benefici che però possono scatenare 6 allergie estive e tanto prurito. In questa lista che andiamo a vedere potrebbero esserci anche cibi di cui andiamo veramente ghiotti.

La dermatite atopica

Non è dovuta al cibo questa sensazione sgradevole e continuativa di prurito che ha un suo nome vero e proprio: dermatite atopica. La medicina la considera una vera e propria malattia cronica tipica dell’estate, che può anche peggiorare a causa di una sudorazione eccessiva e della disidratazione. Ecco perché proprio in questo periodo unire gli alimenti che andremo a vedere al sudore e alla mancanza d’acqua può scatenare il prurito. E, ricordiamo anche una cosa molto importante: dovremmo cercare di evitare gli sbalzi di temperatura nel caso in cui fossimo soggetti a questa malattia.

6 alimenti benefici che però possono scatenare 6 allergie estive e tanto prurito

C’è poi l’allergia alimentare, ossia un’infiammazione che può presentarsi subito dopo mangiato o passata qualche ora. Qualche nostro Lettore potrebbe adesso rimanere sorpreso e magari anche deluso dalla presenza in classifica di uno dei suoi alimenti preferiti in grado di scatenare le allergie:

kiwi;

pesche;

albicocche;

ciliegie;

molluschi;

pomodori.

Qualora ci trovassimo di fronte a una reazione allergica alimentare, la prima causa potrebbe non essere direttamente collegata alle sostanze presenti nel cibo.

Potrebbe infatti essere l’istamina a provocare o peggiorare il nostro senso di prurito. Questa sostanza, che favorisce l’infiammazione cutanea, è presente nei cibi che abbiamo elencato. E, cosa ancor più fastidiosa, può aggravare la sua azione a contatto con il sole, l’acqua, il sudore e addirittura la sabbia del mare.

