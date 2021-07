Chi conosce bene l’Italia sa quanto sia in grado di regalare soddisfazioni ai turisti. Al suo interno si trovano bellezze imperdibili e angoli di natura spettacolari. Il Sud è pieno di posti da sogno che meritano una visita e che lasciano di stucco ogni viaggiatore. Al largo delle coste della Campania si cela poi un’isola meravigliosa. Al suo interno si nasconde un lembo di terra dalle caratteristiche uniche dove ritemprare corpo e mente. Questa caletta marina su un’isola incontaminata fa sognare con le sue terme gratuite. Scopriamo insieme questo gioiello della natura.

L’isola da sogno che emoziona il cuore

La Campania è una regione che vale la pena di visitare non solo per l’entroterra e le coste, ma anche per le sue bellissime isole. Una nota di merito va alla splendida e celebre Ischia. Quest’isola al largo di Napoli custodisce tesori naturali e storici unici. Basti pensare alle sue spiagge di mare azzurro e alla rara bellezza di alcuni borghi come quello di Sant’Angelo. O ancora allo splendore storico del Castello Aragonese e al Torrione di Forio. Tra le sue bellissime insenature costiere ce n’è però una dai tratti davvero unici. Parliamo della Baia di Sorgeto. Ecco cosa nasconde e come arrivare.

Questa caletta marina su un’isola incontaminata fa sognare con le sue terme gratuite

La Baia di Sorgeto è un piccolo paradiso naturale. Qui si può fare il bagno nelle limpidissime acque dell’isola di Ischia, in compagnia del caldo sole campano. La vera particolarità di questa baia è la presenza di stimolanti terme naturali a cielo aperto a contatto col mare. Il posto perfetto in cui rilassarsi e liberarsi da ogni pensiero. L’accesso è gratuito e vi si può accedere sempre e in ogni momento. La zona è provvista poi di servizi igienici, cabine e un bar ristorante.

Le terme si trovano nella frazione di Panza, nel comune ischitano di Forio. Per raggiungerle è necessario scendere una lunga scalinata di circa 250 gradini. Non preoccupiamoci, perché la nostra fatica sarà pienamente ripagata. Per restare in tema viaggi da sogno ecco una lettura consigliata.