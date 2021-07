Sempre più persone soffrono di disturbi dell’intestino irritabile. Questi disturbi gastro-intestinali sono dovuti allo stress e alla cattiva alimentazione. La celiachia o l’intolleranza al lattosio sono alcune delle cause che provocano i dolori e i crampi nell’intestino appunto.

Vediamo quali altri comportamenti provocano gonfiori ed infiammazioni all’apparato digerente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Riduciamo l’accumulo di grasso addominale modificando queste cattive abitudini

Oltre ai disturbi e al fastidio, le irritazioni dell’intestino provocano una pancia gonfia e antiestetica. Questo è anche causato dall’accumulo di grasso nella parte addominale.

e possiamo riassumerli qui di seguito. Ecco quali sono secondo una ricerca riportata del fondo Asim che lavora in parallelo al Servizio Sanitario Nazionale e secondo lo U.S. Department of Health and Human Service.

mangiare troppo sale;

bere bibite frizzanti e zuccherate;

consumare troppi latticini soprattutto se siamo intolleranti al lattosio;

mancanza di una sufficiente quantità di acqua;

mangiare troppo veloce;

mangiare troppi grassi e cibi confezionati e non freschi;

consumare carboidrati di difficile assorbimento;

mangiare troppa frutta secca.

In medio stat virtus

Per evitare ogni dubbio, se abbiamo dei dolori costanti è ovviamente necessario un controllo medico. Quest’ultimo provvederà a farci eseguire degli esami specifici. In seguito aggiustiamo la nostra alimentazione, possibilmente avvalendoci del supporto di un nutrizionista e riduciamo l’accumulo di grasso addominale modificando queste cattive abitudini. Facciamo anche molta attenzione all’assunzione di una quantità eccessiva di zuccheri, come spieghiamo già in questo articolo

In generale possiamo dire che ciascuno ha un metabolismo unico e quindi una risposta digestiva diversa al consumo di certi alimenti. Il vero problema sono gli eccessi alimentari che possono rendere indigesti anche i cibi più salutari.

A questo punto è proprio il caso di dire “in medio stat virtus”! Ovvero dobbiamo tener presente che in tutte le cose il giusto equilibrio ed il buon senso ci permettono di preservare la nostra salute e sentirci in forma.