5 vini da invecchiamento per fare un investimento nel tempo con un piccolo patrimonio di partenza

Il mercato del vino vive di una dinamica di continua evoluzione. Affianco a tendenze emergenti, come quella riguardante i prodotti biologici, rimangono i classici intramontabili della storia del vino. E tra gli andamenti contingenti, rimane una costante: il mercato del vino ha una prospettiva a lungo termine che sempre più persone apprezzano.

Con le condizioni giuste un vino può conservarsi vari decenni, diventando così alternativamente uno splendido ricordo oppure un remunerativo investimento. Certo bisogna sapere su quali vini puntare ed iniziare. Confucio suggeriva che il momento migliore per piantare un albero era 40 anni fa. Ma il secondo momento migliore è ora. Ed allora possiamo seguire la dritta. La domanda diventa allora cosa comprare. Ecco 5 vini da invecchiamento per fare un investimento nel tempo da Nord a Sud in Italia.

Prezzi che possono aumentare a dismisura

Il Piemonte può vantare alcuni tra i prodotti più adatti all’invecchiamento. Procedura, questa, che trasforma il sapore, regalando sensazioni ignote ai vini più giovani. Il Nebbiolo è un vitigno autoctono a bacca rossa che fa impazzire i collezionisti; tra i prodotti che derivano da questo immortale ci sono il Barolo ed il vicino Barbaresco, stimati e ricercati letteralmente in tutto il Mondo. In Veneto, il prodotto di punta in grado di regalare note sensazionali è invece l’Amarone della Valpolicella, in grado di invecchiare anche 40 anni.

Tra le colline del centro nord si nascondono gioielli di eccezione. In Toscana il Brunello di Montalcino ed il Bolgheri rientrano tra i miti mondiali del collezionismo. Un investimento interessante potrebbe dirigersi verso il Sagrantino di Montefalco, vino umbro noto per la sua possenza e per rientrare in assoluto tra i vini più tannici al mondo. Negli ultimi anni sta conquistando una nicchia di appassionati alla ricerca della sua caratteristica di asciugare completamente il palato. Questa stessa struttura è il segreto della sua resistenza al tempo. Potrebbe costituire un investimento ad un prezzo leggermente inferiore agli altri grandi.

5 vini da invecchiamento per fare un investimento nel tempo da Nord a Sud in Italia

Nel Meridione ci sono molti grandi rossi che per intensità possono reggere bene al trascorrere del tempo. La longevità massima, con sfumature da estasi sul lungo periodo, la garantisce l’Aglianico, da cui derivano vari vini. Tra questi, moltissimi appassionati prediligono l’Aglianico del Vulture, stregati dalle note di frutta secca e canditi. Il consiglio potrebbe dunque quello di puntare sull’unicità del prodotto che abbiamo acquistato, informandoci sulle annate considerate imperdibili.

Da una vendemmia all’altra, infatti, i grandi vini sanno sprigionare emozioni diverse. Un’ottima stagione diviene per alcuni un’opera d’arte che unisce le contingenze del destino alla bravura degli uomini.

