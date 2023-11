3 ETF che sono volati da inizio anno con rendimenti anche oltre il 110%

Alcuni ETF quotati sulla Borsa italiano hanno avuto rendimenti eccezionali da inizio anno. Ecco tre Exchange Traded Fund che nei primi 10 mesi dell’anno, hanno avuto una performance fino al 110%.

Gli ETF (Exchange Traded Fund) sono fondi che replicano l’andamento di un indice, di un settore o di una categoria di asset. Il grande vantaggio è di poterli comprare e vendere come delle azioni. Sono strumenti di investimento accessibili e convenienti, che offrono la possibilità di diversificare il proprio portafoglio e di partecipare alle performance dei mercati finanziari.

Ma quali sono stati gli ETF che hanno registrato i rendimenti più alti nella Borsa Italiana nei primi 10 mesi del 2023? E quali sono le loro caratteristiche, vantaggi e benefici? Scopriamo insieme 3 di questi ETF

3 ETF che sono volati: ecco il VanEck Crypto and Blockchain Innovators

Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (Isin: IE00BMDKNW35) replica l’indice MVIS Global Digital Assets Equity. Questo indice è formato dall’andamento delle società di tutto il mondo che sono attive nell’industria della blockchain. L’ETF ha un patrimonio piccolo in relazione alla media degli ETF, pari a circa 51 milioni di euro, un costo annuo (TER) dello 0,65% e distribuisce i dividendi semestralmente. Al momento della stesura di questo articolo, il suo rendimento dall’inizio dell’anno era di oltre il 110% (Fonte Borsa Italiana). Eppure i prezzi sono sui livelli minimi degli ultimi 5 anni.

Fineco Msci World Semiconductors Ucits

Il Fineco Msci Wrd Semiconductors Ucits Etf (Isin: IE000C87OS21), quotato alla borsa italiana come il precedente, punta sulle società attive nell’industria dei semiconduttori. Il suo focus è sulle società quotate in Borsa su 23 mercati sviluppati a grande e media capitalizzazione. In sostanza questo ETF replica l’indice MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment. L’ETF è relativamente giovane perché è stato lanciato da Fineco nel settembre del 2022, ma in un anno ha già mostrato le sue potenzialità. Secondo il portale di Borsa italiana, al momento di questa analisi l’ETF aveva realizzato una performance di oltre il 70% da inizio anno

Performance eccezionale anche per il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF

Tra i 3 ETF che sono volati c’è anche il Lyxor Nasdaq-100. Questo ETF (Isin: LU1829221024) investe sul settore tecnologico americano, il più grande e innovativo al mondo. L’ETF segue l’indice Nasdaq 100, che include le 100 maggiori aziende non finanziarie e industriali quotate sul mercato Nasdaq, come Apple, Microsoft, Amazon e Facebook. Da inizio anno la sua performance è lusinghiera. Secondo il portale della Borsa italiana, l’ETF dal 1° gennaio al momento della scrittura di questo articolo, aveva realizzato un rendimento del 45%. Il suo valore è sui massimi degli ultimi 5 anni.