La giornata di Borsa ha visto una ribasso superiore all’1% come ormai non si vedeva da qualche seduta. In questo contesto ribassista, tra le 40 big di Piazza Affari ecco le poche azioni che hanno chiuso al rialzo. Cerchiamo, quindi, di capire quali possano essere le potenzialità di questi titoli azionari alla luce di questa prova di forza.

I punti di forza e di debolezza

Le azioni Buzzi praticamente non presentano punti di debolezza. Qualunque sia l’aspetto analizzato, infatti, arrivano solo indicazioni positive.

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Il gruppo, quindi, genera margini elevati e presenta una redditività molto forte. Conseguentemente, anche la situazione finanziaria della società appare eccellente, conferendole una notevole capacità di investimento.

Anche la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sottovalutato. La società presenta multipli degli utili molto interessanti con un PE pari a circa 6x. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

Negli ultimi 12 mesi, poi, le aspettative su Buzzi sono molto migliorate. Le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo così come le previsioni di utili per azione.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Il prezzo obiettivo medio, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Sono poche le azioni che hanno chiuso al rialzo al termine di una pessima seduta di Borsa, ma Buzzi ha stupito tutti. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 21 novembre a quota 27,68 €, in rialzo del 2,67% rispetto alla seduta precedente.

Ottima seduta del titolo che registra una performance completamente fuori mercato, visto che il Ftse Mib ha perso oltre l’1%. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 27,56 € potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

Letture consigliate

Basterà spendere 2 euro per un oggetto low cost e ridurre consumi di gas e termosifone questo inverno