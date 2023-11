Basterà spendere 2 euro per un oggetto low cost e ridurre consumi di gas e termosifone questo inverno

Il generale inverno è alle porte. Questa seconda metà di novembre riserva un’ondata di freddo e maltempo in grado di ridurre sensibilmente le temperature in tutta Italia, con minime notturne spesso vicino allo 0. In queste situazioni diviene essenziale evitare qualsiasi tipo di spreco.

Anche perché i rincari del gas potrebbero costituire una vera e propria mazzata sulla sostenibilità dei conti di molte famiglie. Un aumento delle tariffe può significare una spesa di centinaia di euro in più in caso di un inverno freddo. Ecco allora che diventa essenziale adottare quelle strategie utili per combattere la dispersione del calore. Tra i vari rimedi utili c’è un trucco della nonna che impazza tra appassionati e pratici di tutta Italia, per il quale della semplice carta alluminio potrebbe aiutarci: basterà spendere 2 euro per un semplice oggetto low cost e provare a risparmiare un sacco di soldi.

Pochi euro di investimento

Ogni risparmiatore accurato dovrebbe vedere nelle spese domestiche il punto di partenza per misurare la sostenibilità del proprio patrimonio. D’altro canto, la parola economia, in greco, significa proprio cura delle spese riguardanti la casa. All’interno dei decaloghi comportamentali augurati dall’Agenzia Nazionale ENEA su come abbassare le tariffe del riscaldamento, è presente anche quello sulla dispersione termica dei nostri radiatori. È evidente che ostacolare il flusso di calore o subire l’impatto delle pareti esterne particolarmente fredde potrebbe aumentare di molto i tempi di accensione relativi al termosifone. Per questo motivo, oltre ad evitare spifferi ed investire su infissi realmente isolanti, possiamo pensare a soluzioni alternative.

Tra le più semplici, c’è l’idea di applicare della carta alluminio dietro il termosifone, esattamente tra la superficie del muro ed il radiatore. Questo trucchetto rimbalza nei blog e di bocca in bocca ultimamente. Il punto forte è l’estrema facilità di applicazione. Tutto consiste nel potere isolante della carta alluminio. Basta identificare quelle pareti che sono più soggetta al rischio perché esterne o soggette a dispersione.

Basterà spendere 2 euro per un oggetto low cost e provare a risparmiare un sacco di soldi

Applicando la carta alluminio il riscaldamento sarà rimbalzato verso altre direzioni, evitando così di battere su superfici fredde. Il calore entrerà in circolo in direzione dell’interno della stanza, riscaldandola presto. Questo ridurrà sensibilmente in tempi necessari per aumentare la temperatura nell’ambiente. Alcuni utenti suggeriscono lavori più completi per ridurre l’impatto estetico, ad esempio tramite l’installazione di una piccola superficie di plexiglass da ricoprire con la carta alluminio. In maniera molto più pratica, esiste una soluzione intermedia in commercio. Si chiamano pannelli termoriflettenti, e sono costituite da materiali misti (tra i quali, per l’appunto, l’alluminio). Il costo in questo caso varia tra i 6 ed i 15 € a pezzo.

Resta ovviamente importante evitare qualsiasi ostacolo alla sicurezza, ad esempio possibile con il contatto tra il radiatore ed altri materiali.

Non dimentichiamo poi tutte le altre accortezze, quali effettuare lo spurgo ed evitare diversi ed ulteriori elementi che ostacolino in calore: tra questi, la sporcizia e le classiche magliette appoggiate ad asciugare.

Lettura consigliata

3 lavori che aumentano incredibilmente il valore del nostro immobile: serve davvero poco per accrescere il nostro patrimonio