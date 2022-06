Rimettersi in forma in particolare in vista della prova costume non è un’impresa impossibile. Anzi potrebbe essere anche più semplice di quello che si pensi, se gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono realistici. E allora ecco 5 trucchi per migliorare la propria forma e ottenere risultati inimmaginabili.

Le imprese diventano impossibili se sono irraggiungibili. Gli obiettivi irreali non sono perseguibili e lasciano un senso di frustrazione. Per tornare in forma, dimagrire, bruciare calorie, migliorare il nostro stato di salute, meglio fissare obiettivi alla portata. Target troppo ambiziosi potrebbero essere controproducenti.

I ricercatori dell’università del Michigan hanno fatto una scoperta importante. Hanno individuato quanti minuti al giorno siano sufficienti di attività fisica per mantenersi in forma ma soprattutto per essere felici. Questo studio dimostra che obiettivi apparentemente piccoli possono comunque riuscire ad avere una grande influenza sul nostro corpo e sulla nostra mente. Non sempre grandi ambizioni portano a grandi risultati, anzi la tecnica dei piccoli passi, degli obiettivi smart, potrebbe essere più efficace.

5 trucchi per rimettersi in forma smagliante e guadagnare in salute senza troppa fatica ottenendo risultati sorprendenti

Per esempio, chi volesse dimagrire non dovrebbe puntare su una dieta drastica, ma iniziare ad introdurre dei piccoli cambiamenti nell’alimentazione cercando di mangiare meglio. Cercare di fare troppo e troppo velocemente è un errore fatale. Conoscere il proprio obiettivo e definirlo chiaramente è un altro trucco per riuscire ad avvicinarsi al risultato. Un obiettivo deve essere s.m.a.r.t. ovvero specifico, misurabile, attraente, realizzabile e tempificabile, misurabile nel tempo. Un obiettivo chiaro, desiderabile, facilmente raggiungibile, in un tempo ben definito, aiuterà non solo il suo raggiungimento ma stimolerà obiettivi più ambiziosi.

Rimandare è uno degli hobby più diffusi tra le persone. Un proverbio dice che chi ha tempo non aspetti tempo. Non esiste il momento migliore per iniziare una cosa, il momento migliore per cominciare un’attività è adesso. Chi vuole mettersi in forma individui un obiettivo, stili un programma e inizi da adesso.

Salute e benessere passano attraverso due pilastri fondamentali della nostra vita, l’alimentazione e l’attività fisica. Una corretta alimentazione è senza dubbio un passo fondamentale per mettersi in forma ma senza attività fisica tutto diventa più difficile. Non importa a quale attività ci dedicheremo, scegliamo quella che più ci piace e poi iniziamo a praticarla. Corsa, camminata, palestra, bicicletta, nuoto, calcio, golf, qualunque attività fisica va bene.

Tra i 5 trucchi per rimettersi in forma smagliante anche le attività che facciamo quotidianamente se svolte con maggiore intensità possono aiutarci. Camminare andando a fare la spesa, prendere le scale invece dell’ascensore, fare le faccende domestiche come passare l’aspirapolvere. Tutte queste attività aiutano a bruciare calorie senza troppo sforzo.

