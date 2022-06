Tutti siamo alla ricerca della felicità ed erroneamente pensiamo che sia il denaro a farla. Basta seguire le cronache quotidiane per capire che non è così. In realtà la felicità deriva principalmente da un generale benessere psicofisico. Il punto è come riuscire a realizzare questo stato di benessere. Alcuni cibi e fare attività fisica per un determinato numero di minuti al giorno, potrebbero favorire la felicità. Scopriamo com’è possibile, e a volte più facile di quello che si pensi, raggiungere questo stato psicologico.

La scienza ci dice che un neurotrasmettitore nel nostro organismo può influenzare l’umore delle persone. Questa sostanza è la serotonina che è presente in ogni persona. Ricercatori dell’Università di Pavia scoprirono questa sostanza nel 1935. La serotonina influisce su molte importanti funzioni del nostro corpo compreso il nostro umore.

Alcune attività possono aiutare il corpo a incrementare la produzione di questa sostanza. Anche l’alimentazione può essere una valida alleata nel favorire la produzione della serotonina. In particolare 6 cibi aumenterebbero felicità e serenità e combatterebbero ansia e depressione.

Per essere felici senza troppo sforzo bastano 10 minuti di questa attività che tutti possono fare

Oltre all’alimentazione, anche l’attività fisica aiuterebbe a produrre la serotonina. Secondo uno studio dell’Università del Michigan, una persona anziana potrebbe sentirsi più felice con soli 10 minuti di attività fisica al giorno. Lo studio dei ricercatori dell’Università statunitense è stato pubblicato sulla rivista Journal of Happiness Studies. I risultati sono illuminanti. Questi indicano che chi fa quotidianamente attività fisica, ha il 52% di probabilità in più di essere felice rispetto a chi è sedentario. Al crescere dei minuti dedicati allo sport, il grado di benessere psicofisico aumenta.

A questo punto sorge spontanea la domanda su quale attività sportiva sia meglio praticare e per quanto tempo. Ovviamente l’attività fisica dipende dalla persona, dal suo stato fisico, dalla sua età. Anche una semplice camminata potrebbe essere utilissima. Molti studi sostengono che 7.000 passi al giorno potrebbero indurre benefici alla salute, in particolare all’apparato cardiocircolatorio.

La medicina suggerisce che senza particolari controindicazioni, una camminata di 20 minuti al giorno può portare notevoli vantaggi alla salute e al benessere fisico. Lo studio dell’università del Michigan ha dimostrato che bastano 10 minuti al giorno per favorire la produzione di endorfine e quindi della serotonina.

Per essere felici senza troppo sforzo, oltre alla camminata, qualunque attività fisica può favorire un miglioramento del benessere psicofisico, specialmente se fatta volentieri. C’è chi ama camminare, chi preferisce correre, chi andare in bicicletta. Qualcuno si dedica al nuoto o a sport più impegnativi, come il tennis. Anche il golf è molto indicato. Da noi è poco praticato ma nei Paesi anglosassoni è quasi uno sport di massa. Per gli amanti del ballo sarà una piacevole sorpresa scoprire che anche questa attività aiuta a produrre serotonina.

