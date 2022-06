Tutto si muove e tutto scorre, la vita è in divenire e ricca di continui cambiamenti. Nel bene o nel male, qualunque situazione potrebbe mutare a nostro vantaggio o svantaggio. Lo sanno bene i patiti degli astri e dell’oroscopo, dove i movimenti del cielo vanno a incidere su ciò che capita a noi sulla Terra. Basti pensare alle conseguenze dell’azione di Marte e Venere in Ariete e Toro

Ad avere un potere particolare, oltre ai vari pianeti, è la bianca Luna con i suoi movimenti.

Una fortuna incredibile

La Luna in Pesci nel weekend porterà gioie e dolori a diversi segni zodiacali. Infatti, il satellite, si sposterà domenica dal segno dell’Acquario per approdare in Pesci.

Questo passaggio conduce i segni a essere più riflessivi ma anche a dare un posto di primo piano a sentimenti ed emozioni. Inclinazioni che potrebbero condurre all’apice del successo alcuni segni e altri sul dirupo.

Dopo tante sofferenze si risolleva lo Scorpione. Arricchito da uno sguardo più contemplativo del solito e in grado di adottare più punti di vista, saprà far fruttare questo periodo. Finalmente arrivano grandi soddisfazioni.

Si placheranno anche gli affanni del Cancro, se finora ha dovuto fare i salti mortali per sbarcare il lunario ora può rilassarsi. Con più tranquillità e calma anche le finanze troveranno il modo di lievitare.

Largo spazio ai sogni, sarà questo il motto della Bilancia. Arrivano le occasioni giuste per attuare i propri progetti e ottenerne la soddisfazione sperata. Grandi novità in ambito sentimentale e lavorativo potrebbero sorprenderla positivamente.

La Luna in Pesci nel weekend porterà un bastimento carico d’oro a questi 3 segni zodiacali mentre altri non avranno nemmeno le briciole

Il sorriso di ognuno potrebbe corrispondere alle lacrime di qualcun altro, in questo caso dei segni che non se la passeranno affatto bene.

Dopo un periodo al top, ricomincia la discesa dell’Acquario. La luna che lo abbandona potrebbe ricondurlo nel solito loop fatto di dubbi e angosce. C’è da tenere duro e non lasciarsi abbattere dalla difficoltà, dovrà tornare il sereno.

Ha avuto qualche alto ma tante sofferenze e per ora sembra non esserci la parola fine per la Vergine. Sarà pur vero che non sempre tutto va come dovrebbe, ma non bisogna lasciarsi scalfire e trascinare troppo da rabbia e impulso. Sono cattive consigliere che potrebbero peggiorare solo la situazione.

Tante aspettative per questo periodo ma ben poca resa, sarà questo che realizzeranno i Gemelli. C’è da dire che forse sono stati un po’ distratti e non hanno investito abbastanza su se stessi. Troppi pensieri frullano in testa e non c’è la forza di discostarsene per lanciarsi nelle proprie idee ambiziose.

