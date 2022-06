I nostri armadi sono colmi di abiti da indossare nelle più svariate occasioni. Si passa da quelli più casual a quelli più eleganti. Se da un lato la varietà ci consente di creare outfit differenziati, dall’altro ci impedisce di buttare tutto assieme in lavatrice.

Infatti, vi è la necessità sempre di distinguere per colore e tessuti i vestiti per evitare guai. Allo stesso tempo vi sono poi dei capi la cui forma è così particolare da richiedere appositi e specifici trattamenti sia durante il lavaggio che nella stiratura. È il caso della gonna plissettata, sempre chic e di tendenza ma che richiede particolari attenzioni per non comprometterne la forma.

Il lavaggio

La gonna plissettata si caratterizza per la forma di tante pieghe più o meno estese. Può essere in diversi materiali, molto spesso la si trova in tessuti leggeri e delicati, quali raso, tulle e seta. Dunque in questi casi richiederà ancora più attenzioni.

Fondamentale sapere come lavare una gonna plissetta in lavatrice e non, per evitare di danneggiarla irrimediabilmente.

Nel caso il tessuto lo consenta, potremo lavare la gonna in lavatrice. Bisognerà scegliere un programma per capi delicati impostando la lavatrice massimo a 30 gradi. Sarebbe consigliabile inserire la gonna in un apposito sacchetto per ripararla durante il lavaggio. Inoltre meglio evitare la centrifuga che potrebbe stirare le pieghe della gonna e cancellare l’effetto plissé.

Come detersivo scegliamone uno liquido che risulta meno aggressivo.

Qualora la gonna avesse delle macchie, agiremo con lo smacchiatore prima di metterla in lavatrice.

Come lavare una gonna plissettata in lavatrice e a mano più le istruzioni per stirarla senza rovinarla e sgualcire le pieghe

Nel caso di materiali non lavabili in lavatrice o qualora comunque si preferisca procedere a mano bisognerà farlo in determinati modi. Non bisogna assolutamente strofinare e stropicciare la gonna. Meglio metterla ammollo in una bacinella con acqua fredda e sapone, la solleveremo e immergeremo con delicatezza più volte. Dopo di che la risciacqueremo.

Sia in caso di lavaggio in lavatrice che a mano evitiamo di strizzare la gonna. Appendiamola perbene dritta e senza piegarla così da farla asciugare al meglio.

Dopo di che, se presenta qualche stropicciatura, assicuriamoci dall’etichetta di poterla stirare col ferro e della giusta temperatura. Qualora posizioniamo la gonna sull’asse e stiriamo singolarmente ogni piega seguendone la forma. Prestiamo attenzione a passare il ferro solo nella parte interna delle pieghe e non sui bordi che le delineano.

Possiamo anche posizionarvi sopra una stoffa per evitare il contatto diretto tra tessuto e ferro. Nel caso non potessimo passarvi il ferro da stiro, procediamo a stirare senza, in modo simile a quanto possiamo fare anche con le tende.

Bagniamo leggermente le parti spiegazzate della gonna e proviamo a tirarle delicatamente con le mani quando sono ancora umide.

