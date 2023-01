 5 trucchi degli chef per avere carciofi sempre morbidi e dolci: scopri come conservarli e congelarli

Buoni, gustosi e straordinariamente benefici: i carciofi sono ortaggi tipici della stagione invernale. Se vuoi conservare i carciofi, ci sono diversi metodi da provare per non farli diventare duri e mantenerli freschi per mesi. Oggi ti spieghiamo come fare in modo da rispondere a tutte le tue esigenze.

Con i carciofi puoi preparare piatti squisiti, ma dovrai approfittarne perché la loro stagione inizia a febbraio e finisce nel mese di giugno. Potrai prepararli al forno, in padella oppure in umido, ma anche ripieni, alla romana o trifolati.

Se vuoi saperne come conservare a lungo i carciofi sia crudi, sia cotti, continua a leggere qui di seguito.

Come pulire i carciofi

Non dovrai privarti della frutta e degli ortaggi che ami quando non saranno di stagione, perché puoi scegliere di conservarli in diversi modi.

Per evitare di pungerti e che le tue mani possano annerirsi, pulisci i carciofi indossando un paio di guanti. Elimina le punte e togli le foglie più esterne e dure fino a raggiungere il cuore del carciofo. Taglia la parte finale del gambo e con un pelapatate elimina lo strato fibroso più esterno.

Infine, dividi il cuore del carciofo a metà con un coltello e togli la peluria. Aggiungi il succo di limone in una ciotola piena d’acqua fredda e immergi i carciofi per non farli annerire.

5 trucchi degli chef per avere carciofi buoni come appena comprati per tutto l’anno

Potrai conservarli al naturale per diversi mesi. Dopo aver pulito i carciofi, tagliali a metà. Immergili in acqua e limone e versa in una pentola dell’acqua, una manciata di sale e mezzo bicchiere d’aceto.

Fai bollire i carciofi per 10 minuti e lasciali intiepidire. Scola i carciofi, mettili nel barattolo e aggiungi una foglia di alloro e qualche grano di pepe.

Sterilizza con cura i vasetti e riponili in un luogo asciutto e fresco. Per consumarli, basterà scolarli e condirli come preferisci.

Conservarli nel frigorifero o nel freezer

Potrai gustare i carciofi come freschi per circa una settimana se li riponi dentro un sacchetto per il freddo. In alternativa, avvolgili in un foglio di carta assorbente inumidito e mettili nel ripiano più basso del frigorifero: dureranno circa 3 giorni. Invece, una volta cotti dureranno un paio di giorni se li mettiamo dentro un contenitore ermetico.

Se vuoi conservarli per molti mesi, dovrai congelarli. Dopo averli puliti, tagliali a spicchi oppure a metà e sbollentali in acqua salata per 5 minuti. Scolali e lasciali intiepidire. Sistemali in un vassoio e mettili nel congelatore. Una volta congelati potrai trasferirli nei sacchetti di plastica. Potrai congelare e conservare anche i carciofi già cotti e conditi fino a circa 6 mesi.

Carciofi sott’olio per antipasti gustosi

Pulisci i carciofi e tagliali a metà. Falli cuocere su una griglia 4 minuti per lato, aggiungi un pizzico di sale e riempi con questi i barattoli per 2/3.

Copri i carciofi con l’olio d’oliva e fai bollire i vasetti per pastorizzarli. Conservali in dispensa per un paio di mesi al riparo da luce e umidità. Dopo aver scoperto i 5 trucchi degli chef per avere carciofi deliziosi tutto l’anno non potrai più farne a meno.