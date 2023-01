Metti il bicarbonato nella vasca da bagno e guarda che puoi farci: il motivo è inaspettato!

Il bicarbonato di sodio è davvero un ingrediente dai mille usi. Se ne metti un po’ nella vasca da bagno puoi usarla in tantissimi modi diversi. Scopri quali!

Hai mai usato il bicarbonato per pulire la casa? Probabilmente ci hai provato almeno una volta, spinta dalle migliaia di consigli che hai letto. Non tutti sono veritieri, ma certamente sai che questo rimedio della nonna ti può tornare utile in tantissime occasioni e anche quando fai il bagno.

Metti il bicarbonato nella vasca da bagno: ecco i motivi per cui dovresti farlo!

Molte persone amano usare bicarbonato e fiori di lavanda per fare un bagno rilassante. Sicuramente è un buon modo di sfruttarlo, tuttavia non è l’unico.

Sapevi, ad esempio, che può essere usato come detergente intimo? Aiuta nel caso di piccole perdite, bruciori o cattivi odori. Pertanto metterne un po’ in acqua tiepida e usarlo per lavarsi può essere molto utile in assenza di detergenti più specifici. Ti consigliamo però di contattare un medico qualora tu abbia il sospetto di avere un’infezione alle parti intime.

Il bicarbonato si usa anche per fare un pediluvio. In questo caso basta scioglierne un po’ in acqua tiepida e immergere i piedi al suo interno. Super raccomandato dopo una camminata veloce o una corsetta, siccome aiuta anche a scacciare il cattivo odore.

Se soffri di sudorazione eccessiva, puoi anche usarlo come deodorante. Ti basta spargerlo sotto le ascelle umide e poi risciacquarlo con grande cura. Dunque, metti il bicarbonato nella vasca da bagno per questi motivi, ma anche per altri che ti illustreremo a breve.

Ricorri a questo rimedio della nonna anche per pulirla

Il bicarbonato è ottimo anche per pulire la vasca da bagno dopo averla usata. Dopo averla inumidita un po’, mischia due o tre cucchiai di bicarbonato assieme a dell’acqua tiepida. In seguito, spargilo sulla vasca e usarlo per pulirla. Infine, non ti resterà che risciacquare. Questa miscela è molto utile per sbiancare la vasca da bagno. Puoi anche usarlo per ridare candore alle piastrelle del bagno oppure al box doccia.

Per togliere il calcare e igienizzare ti consigliamo invece l’acido citrico, che ha proprietà che il bicarbonato di sodio non possiede.

