Prova questi incredibili rimedi per allontanare i topi da casa senza ucciderli: non li rivedrai più!

Capita di trovare qualche topolino in giro per casa e per allontanarli possiamo utilizzare molti metodi. Ma se non vogliamo fare loro del male, allora proviamo con questi rimedi casalinghi. Scopriamo cosa utilizzare.

Non solo in estate ma anche durante l’inverno potremmo ritrovarci un topolino in giro per casa.

Il freddo, spinge questi piccoli roditori, a cercare un posto caldo. E il nostro appartamento potrebbe essere proprio il luogo perfetto.

Le ridotte dimensioni e la loro composizione fisica, permette ai topi di infilarsi anche in piccoli pertugi o fessure. Non sottovalutiamo mai neanche il più banale segnale che indica la loro presenza.

Potremmo ritrovarci con la casa infestata di topi, dato che si riproducono molto velocemente. Ma sono anche portatori di pericolose malattie, come la salmonellosi. Infatti, potrebbero trasmetterle all’uomo e agli animali domestici.

Se vediamo i fili rovinati, i mobili rosicchiati e degli escrementi in giro per casa, allora probabilmente dobbiamo andare alla ricerca di un piccolo ospite.

Rimedi naturali poco graditi

I topi sono sempre alla ricerca di cibo, quindi è necessario tenere la casa pulita, raccogliere le briciole dal pavimento e da tutte le superfici e tenere le confezioni degli alimenti ben chiuse.

Ci sono molti metodi per evitare che questi piccoli animaletti entrino in casa. Naturalmente è sempre meglio ricorrere a dei rimeni casalinghi per evitare di ucciderli. Ad esempio, potremmo comprare dei dissuasori che emettono degli ultrasuoni fastidiosi. Questi piccoli strumenti disorientano il topo senza fargli del male.

Oppure potremmo provare con degli oli essenziali (menta, citronella, eucalipto). Prodotti naturali, che grazie al loro odore pungente, allontanano questi piccoli animaletti. Pure il pepe svolgerebbe la stessa funzione.

Prova questi incredibili rimedi per allontanare i topi da casa. Utili anche in cucina

Ma anche alcune piante potrebbero fare al caso nostro. Parliamo di erbe aromatiche che sono necessarie anche in cucina per insaporire i piatti.

In particolare, la santoreggia è un’erba che allontana anche gli insetti dannosi e le zanzare. Il suo profumo è molto sgradito a questi animali fastidiosi.

Parliamo di una pianta molto rustica, che non teme il freddo e le temperature molto rigide.

Un’altra erba aromatica che utilizziamo sempre in cucina è l’alloro. Perfetto per dare sapore a carne, pesce e zuppe di verdure. I topi non sopportano e odiano il suo profumo.

Ma dove posizionarle? Mettiamo le due piantine vicino alle finestre o alle porte, oppure qualche loro foglia negli armadi. In questo modo i roditori eviteranno di farci visita. Prova questi incredibili rimedi per allontanare i topi da casa senza spendere neanche un soldo.

A che ora escono i topi?

Sappiamo quindi che i topi sono sempre alla ricerca di cibo. Ma perché non è facile vederli?

Durante il giorno, la loro mobilità è molto bassa. Infatti, preferiscono rimanere nascosti fino al tramonto. Con il buio, invece, escono dalle loro tane alla ricerca di qualcosa da mangiare. Sono animaletti molto abitudinari, quindi, possiamo cercarli proprio in queste ore.