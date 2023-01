5 tagli di capelli del nuovo anno da copiare subito per sentirsi femminili e più giovani d’un colpo

Accogliamo il nuovo anno con i tagli di capelli più belli del momento! Accontentano le donne di tutte le età! Ecco come sembrare subito più giovani e belle in una sola mossa.

È tempo di dare una leggera rinfrescata al look. Da sempre, gennaio è il mese della ripartenza. Delle diete detox dopo le grandi abbuffate delle feste e degli esercizi per smaltire i chili presi durante le festività natalizie.

Certamente, possiamo sfruttare questo periodo per rigenerare il corpo e la mente, ma anche il guardaroba e perché no, anche la chioma. Che siano capelli corti, medi o lunghi poco importa! Ciò che conta è trovare la capigliatura più adatta per noi. Di seguito, vedremo i 5 tagli di capelli del nuovo anno che faranno impazzire le giovanissime ma anche le donne più mature.

Capelli lunghi, medi o corti: ecco le ultime novità da copiare

Per il 2023 la parola d’ordine è leggerezza. I tagli di moda per la prossima stagione saranno versatili e confortevoli, adatti a chiome lisce e mosse, corte e lunghe. Innanzitutto, tra le capigliature più belle dell’anno spicca il taglio che ricorda Jenna Ortega, l’attrice protagonista della serie Netflix “Mercoledì”, (in vetta alle classifiche). A far da padrona, una frangia grande e a “collo di bottiglia”. Sfilata, lunga e con ciuffi laterali che arrivano agli zigomi. Una frangia che si sposa perfettamente con capelli medi e lunghi, sia lisci che mossi. Un elemento che enfatizza le guance e risalta gli occhi.

Chi desidera osare con un taglio più corto, allora deve affidarsi all’intramontabile fascino dello short pixie. Un taglio sbarazzino con ciuffi laterali che arrivano alle orecchie.

Tra i 5 tagli di capelli del nuovo anno spicca il flapper cut

Il flapper cut, conosciuto meglio come il micro caschetto rende il viso subito più sagomato, con dei tagli netti che arrivano alla spalla e alla mandibola.

Attenzione ai capelli ricci con la frangia e messi in piega in modo naturale. Un riferimento agli anni Settanta che torna di moda sia per i capelli medi che per quelli più lunghi. Onde naturalissime incorniciano il viso rendendolo più giovane e sbarazzino.

Infine, per i prossimi mesi del 2023 torna anche la piega blowout, ovvero un capello molto lungo e voluminoso creata con una semplice spazzola e il phon. Una vera chicca per sfoggiare una femminilità da femme fatale. Dunque, ecco qualche spunto per chiarirvi le idee e se avete ancora qualche dubbio, puntate sul bob. Un taglio pratico e semplice che arriva alle spalle. Linee dritte e un leggero volume che stanno bene a tutte le età.