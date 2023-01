Che fastidio i maglioni infeltriti e che prudono, ecco come trattarli per ammorbidirli

Fedeli compagni che ci proteggono dal freddo in un caldo abbraccio, i maglioni sono un must dell’inverno. Ma a volte, dopo solo qualche lavaggio, anche un maglione nuovo comincia a pizzicare e a prudere. Nessuna paura, vediamo qualche trucchetto per farlo tornare morbido in un attimo.

I maglioni di lana ci causano prurito dopo pochi minuti che li abbiamo indossati? Non è insolito che anche un bel maglione nuovo e costoso possa darci subito fastidio. Le fibre della lana sono molto delicate e se non trattate nel modo giusto si rovinano velocemente. Eppure, i maglioni di lana sono indispensabili in questa stagione per tenerci al calduccio. Oltre al fatto che alcuni modelli rendono l’outfit alla moda senza dover sentire freddo anche con le basse temperature.

La lana punge e ci sembra di avere l’orticaria

Ma anche il maglione più bello se comincia a pizzicare finisce chiuso nell’armadio. Questo problema non dipende solo dalla qualità della lana e dalla composizione del tessuto. A volte basta un solo lavaggio sbagliato per ritrovarci con il maglione rovinato e infeltrito. La lana a contatto con la pelle può causarci prurito e in casi peggiori anche delle brutte irritazioni.

Cosa fare in questi casi, rinunciare al nostro maglione preferito? Assolutamente no, proviamo subito uno di questi rimedi per far tornare i maglioni morbidi in un attimo. Le fibre della lana sono delicate e tendono a restringersi se non lavate nel modo giusto, ma si possono recuperare.

Che fastidio i maglioni infeltriti e che prudono appena lavati con l’ammorbidente

Ci verrebbe da pensare che abbondare con l’ammorbidente sia la soluzione più veloce ed efficace e invece no.

L’ammorbidente in grandi quantità può avere l’effetto contrario, intrappolando detersivo e sporcizia tra le fibre. Meglio non esagerare, ma dosarlo nel modo giusto o anche evitare di aggiungerlo per qualche lavaggio. Proviamo a lasciare il maglione infeltrito in ammollo con acqua tiepida e un po’ di balsamo per capelli. Dopo qualche ora in ammollo, risciacquiamo e utilizziamo un panno umido per tamponare le fibre, dopodiché lasciamo asciugare.

In alternativa si può usare del latte, che andrà ad agire direttamente sulle fibre, ammorbidendole. In molti utilizzano anche il bicarbonato, che andrebbe ad aprire le fibre e a renderle più morbide.

Ma il metodo migliore per recuperare un maglione che punge è utilizzare la lanolina. Essendo una sostanza che deriva direttamente dalla produzione della lana, se unita ad un detergente delicato è perfetta. Come ultima spiaggia, possiamo provare con del percarbonato di sodio, grande alleato delle pulizie di casa, o dell’acido tartarico. Ma attenzione, delle volte queste sostanze potrebbero danneggiare il capo.

Insomma, che fastidio i maglioni infeltriti e che prudono, soprattutto se li abbiamo pagati tanto. Per evitare che la lana si infeltrisca e causi irritazione, facciamo molta attenzione al lavaggio. Laviamo i maglioni al rovescio dentro una federa per il cuscino. Per il lavaggio in lavatrice usiamo l’impostazione a mano a pochi gradi e utilizziamo la centrifuga a giri bassi.