Fai questi 3 esercizi per ridurre il girovita e modellare il corpo dopo i 50 anni, sono facilissimi!

Eliminare il grasso su fianchi e pancia è possibile. Con gli esercizi proposti potremmo finalmente dire addio ai chili di troppo e recuperare la nostra linea. Sono davvero facili e alla portata di chi non è più così giovane. Ecco quali sono e come praticarli correttamente.

Dimagrire la pancia è l’obiettivo che una buona parte di noi si pone. Eppure, puntualmente, falliamo o ci rinunciamo. Spesso la causa è la difficoltà nel riuscirci, perché pensiamo di dover fare troppa fatica e impiegare anni. Certo, la costanza è fondamentale, ma seguendo il giusto allenamento potremo risparmiare un bel po’ di tempo. Innanzitutto, dovremo sapere come lavorare e quali esercizi seguire per sbarazzarci di quegli scomodi rotoli che attorniano il girovita.

L’allenamento per tonificare l’addome

Gli esercizi consigliati mirano a rassodare l’area addominale e allo stesso tempo a preservare la salute fisica. Infatti, non è raro sbagliare il movimento e sollecitare troppo alcune parti del corpo, danneggiandole. Oltre alla corretta esecuzione, per assottigliare il girovita dovrai seguire alcune regole d’oro. La prima e forse più importante riguarda l’alimentazione. Oltre a questa, è importante saper gestire lo stress e perfezionare la propria postura.

Per quanto riguarda il movimento durante l’allenamento, invece, sarà importante percepire una contrazione dei muscoli. Mentre li senti tirare, espira profondamente. Completa il percorso ascoltando il tuo corpo e seguendo il tuo ritmo ideale. Alla fine, ricordati di distendere i muscoli interessati con qualche esercizio di allungamento per addominali e ileopsoas.

Fai questi 3 esercizi per ridurre il girovita e mostrare un fisico snello dopo la mezza età

Procurati un tappetino e assicurati di avere tutto lo spazio necessario per distenderti e muoverti in libertà. Per eseguire il primo esercizio ti dovrai sdraiare a pancia in su. Appoggia la testa al suolo e apri le braccia a croce, coi palmi rivolti a terra. Alza le gambe mantenendole unite e piega le ginocchia. Fai dei movimenti a cerchio col bacino, prima in senso orario e poi al contrario.

Procedi con l’esercizio seguente: rimani in posizione supina, con testa e spalle rilassate. Questa volta porta le braccia lungo i fianchi e solleva le gambe in alto. Con queste disegna in aria dei piccoli cerchi verso l’esterno, aprendole bene. Anche in questo caso, dovrai eseguire il movimento prima in un verso, poi nell’altro.

Per il terzo esercizio dovrai mantenere la medesima postura, ma le mani dovranno restare più vicine ai glutei. Assicurati che il dorso rimanga aderente al tappetino, poi alza le gambe tenendole aderenti l’una all’altra e piega leggermente le ginocchia. A questo punto ruota il bacino a destra e a sinistra, immaginando di “svitare” la parte inferiore del corpo. Fai questi 3 esercizi per ridurre il girovita e segui i consigli degli esperti per eliminare i fianchi larghi e sfoggiare il fisico desiderato.