Come dimagrire dopo le feste: ecco 5 consigli per tornare in forma e perdere peso in poche settimane

Le feste natalizie sono momenti di gioia e convivialità che amiamo trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici di sempre. È importante godersi questi momenti in modo sereno e senza privarsi di nulla. Tuttavia, dopo il 6 gennaio si torna alla normalità e molti di noi decidono di mettersi di nuovo in forma. Oggi vogliamo spiegare che basta davvero poco per dimagrire bene e in fretta. Scopriamo insieme in che modo.

Il 2023 è appena iniziato e tra pochi giorni torneremo alla solita routine. Durante le feste mangiamo di più e spesso si tratta di pietanze molto ricche ed elaborate. Nonostante ciò, non dobbiamo farci prendere dall’ansia di dimagrire in fretta. Basterà seguire poche e semplici regole ed evitare qualche errore per tornare in forma velocemente, ma soprattutto in modo sano.

Come dimagrire dopo le feste: 5 consigli per eliminare velocemente i chili di troppo

È giusto concedersi qualche strappo alla regola durante le feste e non rinunciare a pranzi e cene con amici e parenti. Una volta smaltiti gli avanzi rimasti in casa cercando di evitare inutili sprechi, riprendiamo le buone e vecchie abitudini. Pertanto, torniamo a consumare quantità maggiori di frutta e verdura e a ridurre il consumo di carboidrati, grassi, fritti e dolciumi. Gli alimenti da preferire sono cibi che permettono di depurare l’organismo.

Dunque, via libera ad alimenti come legumi, frutta e verdura ricchi di fibre e insalate. Se possibile, prediligiamo cereali integrali che ci aiutano a mangiare meno poiché favoriscono il senso di sazietà. Per ridurre il gonfiore addominale, mangiamo la frutta lontano dai pasti, magari come spuntino a metà mattina e per merenda.

Come depurare l’organismo nel modo giusto

Può sembrare banale, ma tra i consigli che possiamo dare per sapere come dimagrire dopo le feste ricordiamo di sforzarci di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Beviamo tisane drenanti come quelle alla malva e all’ortica, ma anche bevande detox come infusi allo zenzero o al finocchio. Se non siamo amanti delle tisane, possiamo bere un po’ di acqua calda con qualche goccia di succo di limone. Questa soluzione ci aiuta a depurare e disintossicare l’organismo, aiutandoci a smaltire gli eccessi delle feste.

Cerchiamo di evitare o quantomeno di ridurre al minimo il consumo di bevande zuccherate. Queste possiedono grandi quantità di zuccheri e sostanze dolcificanti che rallentano il processo di disintossicazione.

Gli errori da non commettere per perdere peso velocemente

Stiamo scoprendo come dimagrire dopo le feste. Vediamo infatti 5 consigli per rimettersi in forma senza rinunce. Tuttavia, ci sono anche degli errori che è meglio evitare per raggiungere i risultati in modo più veloce.

Uno degli errori più comuni è quello di saltare i pasti. Il digiuno è una pratica controproducente e che non serve a perdere peso. Mangiamo piuttosto meno pasti elaborati e per qualche settimana cerchiamo di evitare troppi pranzi e cene fuori casa.

Attività fisica e sonno sono molto importanti

Se l’alimentazione sana è fondamentale per perdere peso, non dimentichiamoci che associare l’attività fisica regolare è la chiave per tornare in forma velocemente. Cerchiamo di svolgere attività di tipo aerobico per almeno un’ora 3 volte la settimana. Camminata veloce, jogging, nuoto e cyclette sono le attività ideali.

Anche il sonno ha la sua importanza. Infatti, dormire poco rallenta il metabolismo. Dormire almeno 7 ore per notte ci dà più energie e può favorire la produzione della leptina, anche detta “ormone della sazietà”.